За минулий тиждень у Кременчуці народилося 20 малюків

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Минулого тижня, з 11 по 17 грудня, у Кременчуці на світ з’явилося 20 малюків — 12 хлопчиків та 8 дівчаток. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня народилося 17 дітей, з них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. А у пологовому КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» — троє немовлят, з них 2 хлопчики та 1 дівчинка.

Нагадаємо, що з 9 по 15 жовтня у Кременчуці народилося 32 малюки.