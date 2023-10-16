За минулий тиждень у Кременчуці народилося 32 малюки

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 88

У період з 9 по 15 жовтня у Кременчуці народилося 32 малюки. Про це повідомила пресслужба мерії.

У Кременчуцькому міському перинатальному центрі на світ з’явилося 26 дітей, а у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 6 немовлят.

Серед новонароджених — 18 хлопчиків і 14 дівчаток, одна дитина поповнила родину переселенців.

Раніше ми писали, де у Кременчуці можна безкоштовно здати аналізи на гормони.