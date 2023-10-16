За минулий тиждень у Кременчуці народилося 32 малюки

У період з 9 по 15 жовтня у Кременчуці народилося 32 малюки. Про це повідомила пресслужба мерії.
У Кременчуцькому міському перинатальному центрі на світ з’явилося 26 дітей, а у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 6 немовлят.
Серед новонароджених — 18 хлопчиків і 14 дівчаток, одна дитина поповнила родину переселенців.
Раніше ми писали, де у Кременчуці можна безкоштовно здати аналізи на гормони.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.