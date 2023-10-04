Де у Кременчуці безкоштовно здати аналізи на гормони

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 87

Для того, щоб безоплатно здати аналізи, потрібно отримати електронне направлення у лікаря

Де та які аналізи на гормони можна безоплатно здати у Кременчуці, інформує Кременчуцька міська рада.

Гормони регулюють діяльність усього організму, їх нестача або надлишок можуть викликати порушення у різних органах. Тому важливо вчасно звернутись до лікаря і пройти необхідні обстеження.

Безоплатно здати деякі аналізи на гормони можна в наступних медзакладах нашого міста:

лікарня планового лікування (проспект Полтавський, 40): тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний гормон ТТГ, простатспецифічний гормон ПСА;

ЛІЛ «Кременчуцька» (вулиця Лікаря Парнети, 2): тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), естрадіол, простатспецифічний гормон ПСА, хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ, альфа-фетопротеін АФП;

Кременчуцький перинатальний центр (вулиця Майора Борищака, 20/3): естрадіол, хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ, альфа-фетопротеін АФП;

лікарня «Придніпровська» (провулок Павілівський, ¼): тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний гормон ТТГ, простатспецифічний гормон ПСА, антитіла до пероксидази АТТПО, антитіла до тиреоглобуліну АТТГ.

Для того, щоб безоплатно здати аналізи, потрібно отримати електронне направлення у лікаря.