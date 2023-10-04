Цього року в природних екосистемах Полтавщини сталося 833 пожежі, в яких загинули 2 людини

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Загалом з початку 2023 року зафіксували 768 випадків горіння сухої рослинності та сміття на площі понад 464 га, 22 лісові пожежі на площі 9,5 га, 36 пожеж на сільгоспугіддях та 7 торф’яних пожеж

Цього року в природних екосистемах Полтавської області сталися 833 пожежі, у яких загинули дві людини. Про це на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини розповів заступник начальника із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін.

Загалом з початку 2023 року зафіксували:

768 випадків горіння сухої рослинності та сміття на площі понад 464 га;

22 лісові пожежі на площі 9,5 га;

36 пожеж на сільгоспугіддях

7 торф’яних пожеж.

Основними причинами виникнення пожеж в екосистемах є необережне поводження людей із вогнем, підпал чи самозаймання речовин та матеріалів, а також фокусування сонячних променів.

Протягом року рятувальники спільно з представниками громад, поліції та добровільної пожежної охорони здійснили понад 1300 рейдів та склали 210 протоколів про адміністративні правопорушення на загальну суму понад 600 тисяч гривень.





– Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки тягне за собою накладення на громадян штрафу від 1700 грн до 3400 грн. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, передбачений штраф від 4590 грн до 15300 грн, – наголосив Володимир Гришанін.