Цього року в природних екосистемах Полтавщини сталося 833 пожежі, в яких загинули 2 людини

Загалом з початку 2023 року зафіксували 768 випадків горіння сухої рослинності та сміття на площі понад 464 га, 22 лісові пожежі на площі 9,5 га, 36 пожеж на сільгоспугіддях та 7 торф’яних пожеж
Цього року в природних екосистемах Полтавської області сталися 833 пожежі, у яких загинули дві людини. Про це на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини розповів заступник начальника із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін.
Загалом з початку 2023 року зафіксували:
Основними причинами виникнення пожеж в екосистемах є необережне поводження людей із вогнем, підпал чи самозаймання речовин та матеріалів, а також фокусування сонячних променів.
Протягом року рятувальники спільно з представниками громад, поліції та добровільної пожежної охорони здійснили понад 1300 рейдів та склали 210 протоколів про адміністративні правопорушення на загальну суму понад 600 тисяч гривень.
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