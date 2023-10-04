Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Цього року в природних екосистемах Полтавщини сталося 833 пожежі, в яких загинули 2 людини

Сьогодні, 07:38 Переглядів: 66

Загалом з початку 2023 року зафіксували 768 випадків горіння сухої рослинності та сміття на площі понад 464 га, 22 лісові пожежі на площі 9,5 га, 36 пожеж на сільгоспугіддях та 7 торф’яних пожеж

Цього року в природних екосистемах Полтавської області сталися 833 пожежі, у яких загинули дві людини. Про це на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини розповів заступник начальника із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін.

Загалом з початку 2023 року зафіксували:

  • 768 випадків горіння сухої рослинності та сміття на площі понад 464 га;
  • 22 лісові пожежі на площі 9,5 га;
  • 36 пожеж на сільгоспугіддях
  • 7 торф’яних пожеж.

Основними причинами виникнення пожеж в екосистемах є необережне поводження людей із вогнем, підпал чи самозаймання речовин та матеріалів, а також фокусування сонячних променів.

Протягом року рятувальники спільно з представниками громад, поліції та добровільної пожежної охорони здійснили понад 1300 рейдів та склали 210 протоколів про адміністративні правопорушення на загальну суму понад 600 тисяч гривень.


– Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки тягне за собою накладення на громадян штрафу від 1700 грн до 3400 грн. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, передбачений штраф від 4590 грн до 15300 грн, – наголосив Володимир Гришанін.
0
Автор: Дарія Згура
Теги: пожежі смерть Полтавщина Брифінг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх