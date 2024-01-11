«Карельський салат» — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 177

Майже як «Оселедець під шубою», але смачніше, й без оселедця. Оселедець замінюють рибні консерви в олії або власному соку. Внаслідок того, що не потрібно чистити та обробляти оселедці, цей салат готувати швидше та простіше

Складові:

Консерви рибні (будь-які на свій смак) — 2 банки

Буряк (відварений або запечений) — 1 великий або 2 невеликі

Морквина відварена — 1 штука

Картопля варена — 3 штуки

Яйця варені — 4 штуки

Цибуля (краще салатні сорти) — 1 головка

Майонез — для заправки, приблизно 150 грамів.

Цибулю дрібно нарізати і замаринувати, додавши трохи оцту, сіль та спеції.

Овочі почистити та натерти в окремі тарілки на великій тертці.

Верхню частину від варених яєць потрібно нарізати або натерти на тертці.

Консерви розім’яти вилкою. Частину соку перемішати з рибою. Так салат вийде соковитіше.

Усі інгредієнти скласти шарами: картопля, трохи цибулі, консерви; решта цибулі, яйця, морквина; буряк. Через шар салат потрібно змащувати невеликою кількістю майонезу. Шари не приминайте, щоб салат вийшов повітряним. Останній шар — буряк, теж змастити майонезом, прикрасити квіточками з яєць і гілочками зелені.

Салат має постояти якийсь час у холодильнику, просочитися. Після цього можна подавати до столу.Смачного!