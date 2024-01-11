«Карельський салат» — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Майже як «Оселедець під шубою», але смачніше, й без оселедця. Оселедець замінюють рибні консерви в олії або власному соку. Внаслідок того, що не потрібно чистити та обробляти оселедці, цей салат готувати швидше та простіше
Складові:
Цибулю дрібно нарізати і замаринувати, додавши трохи оцту, сіль та спеції.
Овочі почистити та натерти в окремі тарілки на великій тертці.
Верхню частину від варених яєць потрібно нарізати або натерти на тертці.
Консерви розім’яти вилкою. Частину соку перемішати з рибою. Так салат вийде соковитіше.
Усі інгредієнти скласти шарами: картопля, трохи цибулі, консерви; решта цибулі, яйця, морквина; буряк. Через шар салат потрібно змащувати невеликою кількістю майонезу. Шари не приминайте, щоб салат вийшов повітряним. Останній шар — буряк, теж змастити майонезом, прикрасити квіточками з яєць і гілочками зелені.
Салат має постояти якийсь час у холодильнику, просочитися. Після цього можна подавати до столу.Смачного!
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