На Кременчуччині знайшли мертвим зниклого Михайла Городянка

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Сьогодні вранці, 11 січня, у селі Дмитрівка Кременчуцького району у полі знайшли мертвого 72-річного Михайла Городянка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Нагадаємо, що чоловік пішов з дому близько 6.00 та зник безвісти. Його шукали кінологи, рятувальники, інспектори громадського формування «Муніципальна варта» Горішніх Плавнів та громадськість.