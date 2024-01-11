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«Прозорість і підзвітність». Що відповіла мерія на заяви Кременчуцької РВА про моніторинг закупівель

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 236

У складі робочої групи «Прозорість і підзвітність» від Кременчука немає жодного представника

Кременчуцькій військовій адміністрації мерія Кременчука надасть документи бюджету міста для моніторингу закупівель. Про це повідомив голова Кременчуцької громади Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 11 січня.

— Ми нічого не приховуємо від наших колег, все це прозоро абсолютно і підзвітно, — сказав Віталій Малецький. 

Зазначимо, нещодавно при КРВА створили робочу групу «Прозорість і підзвітність», яка відстежує бюджетні закупівлі на теренах району з метою ефективного та прозорого використання коштів державного та місцевих бюджетів. Як стало відомо під час засідання виконкому, від Кременчука у складі групи немає жодного представника. Міський голова зазначив, що якщо при Кременчуцькій військовій адміністрації створюється така група, то від найбільшого міста району, «потрібно когось включити».

Що передувало 

10 січня керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік заявив, що мери двох міст — Кременчука та Горішніх Плавнів — відмовились надавати адміністрації відомості для моніторингу бюджетних закупівель. Попри це КРВА буде моніторити та реагувати на виявлені порушення і неефективне використання бюджетних коштів, додав Лєднік.

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Автор: Вероніка Білодід Фото: колаж: Артем Коваленко
Теги: Prozorro КРВА мерія
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