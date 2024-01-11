На трасі Київ — Харків, яка проходить через Полтаву сильна ожеледиця. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Як повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у телеграмі, автошляхи Полтавщини залишаються у проїжджому стані.
Для цього до робіт протягом доби залучали 25 машин та 38 фахівців, які посипають дороги протиожеледною сумішшю. Використали 284 тонни.
Наразі на автошляхах працюють 9 одиниць техніки.
Нагадаємо, що сьогодні Кременчук знову засніжить. А температура повітря становитиме 0…-1°C.
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