На трасі Київ — Харків, яка проходить через Полтаву, сильна ожеледиця

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 207

На трасі Київ — Харків, яка проходить через Полтаву сильна ожеледиця. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.



