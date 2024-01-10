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Кременчук, Гроші

Мери двох міст відмовились надавати Кременчуцькій РВА відомості для моніторингу бюджетних закупівель

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 446 Коментарів: 1

 

Інші 10 територіальних громад району передали документи та іншу інформацію для прозорого моніторингу бюджетних закупівель спеціально створеною групою

З жовтня при Полтавській ОВА запрацювала робоча група «Прозорість і підзвітність», яка має завдання відстежувати бюджетні закупівлі на теренах області з метою ефективного та прозорого використання коштів державного та місцевих бюджетів.

Таку ж робочу групу нещодавно створили при Кременчуцькій районній військовій адміністрації (РВА) для моніторингу закупівель за бюджетні кошти у територіальних громадах району.

З цією метою Кременчуцька РВА зібрала документи та інформацію з 10 територіальних громад району що стосуються проведення тендерів та закупівель. Керівники двох громад відмовилися надати таку інформацію — це Кременчуцька та Горішньоплавнівська міські територіальні громади.

Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

— Кременчуцька РВА звернулася до керівників громад з проханням надати відомості по всім тендерам та закупівлям. 10 громад такі дані нам надали, а 2 — відмовили — це Кременчук та Горішні Плавні. Всі рівно ми будемо моніторити та реагувати, на виявлені порушення та неефективне використання бюджетних коштів. Судить самі, хто у нас «прозорий та відкритий», - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, наприкінці минулого року керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Олег Пахніц повідомив, що протягом 2023 року на Полтавщині склали 14 аналітичних документів та виявили ризиків на суму майже 1 млрд грн. За його словами, з метою запобігання безпідставної розтрати бюджетних коштів його підлеглі виписали 23 рекомендації та запобігли нецільовому використанню 165 млн грн із держбюджету. Представники Теруправління БЕБ входять до складу робочої групи «Прозорість і підзвітність», що діє при Полтавській облвійськадміністрації. Це допомагає співпрацювати з правоохоронними органами та якісніше контролювати використання бюджету.


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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Кременчук Горішні Плавні моніторинг бюджет закупівлі тендери прозорість
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Коментарі: 1

756
Andron777:
Сьогодні, 15:15

Звісно, де є шахер-махер то хто ж добровільно покаже smirk


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