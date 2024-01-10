Мери двох міст відмовились надавати Кременчуцькій РВА відомості для моніторингу бюджетних закупівель

Інші 10 територіальних громад району передали документи та іншу інформацію для прозорого моніторингу бюджетних закупівель спеціально створеною групою
З жовтня при Полтавській ОВА запрацювала робоча група «Прозорість і підзвітність», яка має завдання відстежувати бюджетні закупівлі на теренах області з метою ефективного та прозорого використання коштів державного та місцевих бюджетів.
Таку ж робочу групу нещодавно створили при Кременчуцькій районній військовій адміністрації (РВА) для моніторингу закупівель за бюджетні кошти у територіальних громадах району.
З цією метою Кременчуцька РВА зібрала документи та інформацію з 10 територіальних громад району що стосуються проведення тендерів та закупівель. Керівники двох громад відмовилися надати таку інформацію — це Кременчуцька та Горішньоплавнівська міські територіальні громади.
Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
Нагадаємо, наприкінці минулого року керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Олег Пахніц повідомив, що протягом 2023 року на Полтавщині склали 14 аналітичних документів та виявили ризиків на суму майже 1 млрд грн. За його словами, з метою запобігання безпідставної розтрати бюджетних коштів його підлеглі виписали 23 рекомендації та запобігли нецільовому використанню 165 млн грн із держбюджету. Представники Теруправління БЕБ входять до складу робочої групи «Прозорість і підзвітність», що діє при Полтавській облвійськадміністрації. Це допомагає співпрацювати з правоохоронними органами та якісніше контролювати використання бюджету.
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