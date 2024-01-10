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Надзвичайні новини, Полтавщина

Троє шахраїв з Полтавщини ошукали 15 громадян з різних областей України

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 128

 

Люди втратили понад 230 тисяч гривень

Троє шахраїв з Полтавщини ошукали щонайменше 15 громадян з різних областей України на суму понад 230 тисяч гривень. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Упродовж тривалого часу вони телефонували до потерпілих, представлялися працівниками служб безпеки банків та, обманюючи, заволодівали конфіденційною інформацією й коштами людей.

Злочинцями виявилися 29-річний полтавець, який неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення аналогічних злочинів, 23-річна жителька Харківської області, яка тимчасово проживає в Полтаві, та 24-річна місцева мешканка. Усім трьом учасникам вже повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Зокрема, чоловіка суд залишив під вартою, а обом жінкам присудив нічний домашній арешт.

За цим фактом поліція розслідує кримінальні провадження, відкриті за ч.5 ст.28 (Пособник, як співучасник кримінального правопорушення), частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану) та ч.4 ст.190 (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінальних проваджень також встановлюється причетність підозрюваних до вчинення інших аналогічних злочинів на території області та держави.

Нагадаємо, що влітку 27-річна жителька Полтавського району ошукувала людей на оренді житла. Вона орендувала квартири, а потім «здавала» їх іншим. Брала передплату та зникала разом з грошима. 

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Автор: Дарія Згура
Теги: шахрайство шахраї Полтавщина
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