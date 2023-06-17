На Полтавщині викрили шахрайку, яка ошукувала на оренді житла

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 229

Жінка орендувала квартири, «здавала» їх іншим, брала передплату та зникала з грошима

У причетності до шахрайських дій оперативники Полтавського райуправління поліції та підпорядкованого відділу поліції № 2 викрили 27-річну жительку Полтавського району. Жінка здавала в оренду квартири, які сама винаймала на добу — брала з клієнтів передоплату й припиняла з ними зв’язок.

Як повідомили у поліції Полтавщини, вже відомо про щонайменше чотирьох осіб, які перерахували «орендодавиці» гроші за уявне житло.

Встановлено, що жінка публікувала оголошення на Інтернет-майданчику з фотографіями чужої квартири, домовлялася з потенційними клієнтами телефоном за тривалість оренди та оплату, отримувала передоплату на картку та «зникала».

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) та шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Слідчі підрозділи Полтавського районного управління поліції за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури здійснюють низку процесуальних дій. Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

— Якщо ви стали жертвою наведеної шахрайської схеми або у вас є інформація, що може сприяти розслідуванню злочину, просимо повідомити її до Полтавського районного управління поліції або зателефонувати за номером 102, — звертається до громадян поліція Полтавщини.

Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв:

будьте пильними під час фінансових операцій та не довіряйте незнайомцям;

не кваптеся з рішеннями, вимагайте документи, читайте відгуки та перевіряйте дані в офіційних та відкритих джерелах. Так, зокрема, за допомогою Telegram-боту OpenData ви можете дізнатися чи перебуває людина у розшуку, чи має борги, судимості, заборони виїзду/в’їзду в країну, чи сплачує аліменти тощо.

Якщо вас ошукали, збережіть докази (скриншоти листування, платіжні документи та інше) та звертайтеся до поліції!

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