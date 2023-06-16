На Полтавщині шахраї 24-27 років «продавали» за передплатою товари, а потім «розчинялися»

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 145

Після отримання грошей продавець змінював стару сім-карту на нову та не відповідав на листи в чаті онлайн-платформи

Поліція Полтавщини викрила групу інтернет-шахраїв, які «продавали» за передплатою автомобільні запчастини, техніку та смартфони. Про це повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов.

Для шахрайських оборудок спільники використовували популярний інтернет-майданчик, залишали під оголошеннями з товаром фіктивні позитивні відгуки «клієнтів» та надсилали покупцям сфальшовані електронні бланки відправлень. Після отримання передплати або повної суми продавець «розчинявся» в онлайн-просторі – змінював стару сім-карту на нову та не відповідав на листи в чаті онлайн-платформи.

Шахрайську схему викрили оперативники карного розшуку та кіберполіції Полтавської області спільно зі слідчими Слідчого управління обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Правоохоронці встановили причетність до обману інтернет-покупців групи чоловіків віком від 24 до 27 років, які мешкають в Полтавському районі.

Слідчі провели близько десятка санкціонованих обшуків за адресами проживання чоловіків та вилучили понад 30 мобільних телефонів, понад 20 банківських карт різних фінансових установ, більше сотні сім-карт, ноутбуки, планшети, документи, гроші, флеш-накопичувачі, автомобіль марки BMW та інші речові докази. У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозри у вчиненні шахрайств та обрання їм запобіжних заходів.

На даний час тривають оперативні заходи та слідчі дії, щоб встановити епізоди злочинної діяльності шахраїв, можливих співучасників та людей, які зазнали шкоди від шахрайських дій.

Слідче управління поліції Полтавщини здійснює досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.