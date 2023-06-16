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2,3 млн грн виділили на ремонт у Кременчуцькій лікарні планового лікування

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 151

 

Медзаклад отримав з міського бюджету частину від необхідної суми

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади кошти в сумі 2 335 750 гривень на ремонти у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування, з них:

  • 1,3 млн гривень на поточний ремонт в укритті №62172, що знаходиться в поліклініці лікарні за адресою проспект Полтавський, 40;
  • 1 035 750 грн на проведення капітального ремонту, розроблення проєктно-кошторисної документації та проходження державної експертизи розробленої кошторисної документації (для об'єктів класу наслідків СС1) на капітальний ремонт з технічним переоснащенням системи вентиляції в укритті №62172.

Відповідне рішення №1130 ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради 16 червня.

Нагадаємо, у комплексній програмі розвитку Кременчуцької міської лікарні планового лікування йшлося про те, що є потреба у виділенні майже 7,7 млн гривень на ремонти. Як бачимо, медзаклад отримає з міського бюджету лише частину від цієї суми.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарня планового лікування ремонт ремонт больниц укриття
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