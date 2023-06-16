2,3 млн грн виділили на ремонт у Кременчуцькій лікарні планового лікування

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади кошти в сумі 2 335 750 гривень на ремонти у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування, з них:
Відповідне рішення №1130 ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради 16 червня.
Нагадаємо, у комплексній програмі розвитку Кременчуцької міської лікарні планового лікування йшлося про те, що є потреба у виділенні майже 7,7 млн гривень на ремонти. Як бачимо, медзаклад отримає з міського бюджету лише частину від цієї суми.
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