На Полтавщині керівників двох товариств незаконно виготовляли та продавали пальне

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Під час обшуків слідчі виявили та вилучили понад 280 тисяч літрів незаконного підакцизного товару

На Полтавщині поліція, СБУ та прокуратура викрили керівників двох товариств з обмеженою відповідальністю, які незаконно виготовляли та продавали підакцизні товари. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

За попередньою інформацією слідства, службові особи двох товариств з обмеженою відповідальністю, використовуючи технологічну установку сепарації, стабілізації та утилізації вуглеводнів, яка розміщена в одному з населених пунктів області, організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут пального. Під час санкціонованих обшуків слідчі виявили та вилучили понад 280 тисяч літрів незаконного підакцизного товару. Наразі директорам двох підприємств повідомили про підозри. Слідчі дії тривають.

За даним фактом правоохоронці розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою) та частиною 2 статті 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом, чоловікам може загрожувати до 5 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.