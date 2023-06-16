З бюджету Кременчука витратять 311 тисяч гривень на обладнання класів для підготовки чиновників

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На позачерговій XX сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 16 червня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів на «придбання обладнання для створення навчальних класів з загальновійськової підготовки». Кошти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади у сумі 311 тисяч гривень виділені Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи.

У цих обладнаних класах буде проводитися навчання чиновників та працівників комунальних підприємств загальновійськовій підготовці.

Нагадаємо, 10 березня 2023 року депутати міської ради затвердили «Програму загальновійськової підготовки працівників структурних підрозділів та комунальних підприємств виконавчого органу Кременчуцької міської ради до територіальної оборони для забезпечення національного спротиву». На ці потреби загалом передбачено витратити понад 461 тисячу гривень.

Тиждень тому, 9 червня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 125 400 гривень на придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення навчального процесу із загальновійськової підготовки для чиновників та працівників комунальних підприємств міста.

Це була перша частина витрат, передбачених цією програмою.

У п’ятницю, 16 червня, депутати виділили другу частину коштів на навчання чиновників та комунальників військовій справі.