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На ремонт, обслуговування та страхування автівок мерії депутати Кременчуцької міської ради виділили 945 тисяч гривень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 84

 

З цієї суми частина бюджетних коштів буде використана на обслуговування вогнегасників та офісної техніки, послуг науково-технічного опрацювання документів виконавчого комітету

Сьогодні, 16 червня, на позачерговій XX сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили кілька рішень виконавчого комітету, що стосувалися виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Зокрема, 945 тисяч гривень вирішено виділити виконавчому комітету на «оплату послуг з поточного ремонту й обслуговування службових автомобілів, ремонт та технічне обслуговування вогнегасників, послуг страхування адмінбудівлі, посиленого страхування службових автомобілів».

З цієї суми частина коштів буде використана на «оплату послуг зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури, технічного обслуговування та ремонту офісної техніки, аудіовізуального та оптичного обладнання, послуг у сфері комп’ютерних та локальних мереж, послуг провайдерів, а також електромонтажних робіт, послуг науково-технічного опрацювання документів виконавчого комітету».

Заступнику міського голови – директору Департаменту фінансів Кременчуцької міської ради Тетяні Неіленко доручено внести зміни до розпису міського бюджету на 2023 рік та перерахувати 945 тисяч гривень на рахунок міськвиконкому «згідно з кошторисними призначеннями».

Нагадаємо, тиждень тому, 9 червня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 950 тисяч гривень на придбання пального для «забезпечення функціонування транспортних засобів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради».

На пальне для автівок мерії депутати Кременчуцької міської ради виділили 950 тисяч гривень
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія виконком ремонт Автомобілі
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