Укрзалізниця зменшила кількість вагонів до Києва

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 217

Квитки стають дефіцитними, треба повідомляти про це УЗ

Кременчужани скаржаться на відсутність плацкартних та сидячих квитків на поїзд № 791/792 Кременчук — Київ, Київ — Кременчук.

— Мені треба було виїхати з Києва до Кременчука 17 червня — моніторити квитки став ще тиждень додому. Але — немає. Останній на Київ дивом забрав на 21 червня, — розповів «Кременчуцькому Телеграфу» студент Максим.

Каже, довелося їхати маршруткою, хоча зазвичай їздив у плацкарті або сидячому вагоні за студентським квитком. У підсумку дорога в один бік замість 150 гривень вийшла 550, за ціною купе, які у продажу ще є.

Кременчужанка Марія мала намір виїхати на Київ потягом 19 червня, аби зручно та вчасно потрапити на автобус до Європи, проте квитків не було.

З власних джерел на залізниці «Телеграфу» стало відомо, що у складі поїзда № 791/792 курсує лише три вагони, раніше було 5-6.

Тож кременчужанам порадили звертатися до Укрзалізниці зі зверненнями та скаргами, аби не було дефіциту квитків.

У Кременчуці ряд потягів змінили розклад руху та маршрути (години відправлення)