Укрзалізниця зменшила кількість вагонів до Києва

Кременчужани скаржаться на відсутність плацкартних та сидячих квитків на поїзд № 791/792 Кременчук — Київ, Київ — Кременчук.
Каже, довелося їхати маршруткою, хоча зазвичай їздив у плацкарті або сидячому вагоні за студентським квитком. У підсумку дорога в один бік замість 150 гривень вийшла 550, за ціною купе, які у продажу ще є.
Кременчужанка Марія мала намір виїхати на Київ потягом 19 червня, аби зручно та вчасно потрапити на автобус до Європи, проте квитків не було.
З власних джерел на залізниці «Телеграфу» стало відомо, що у складі поїзда № 791/792 курсує лише три вагони, раніше було 5-6.
Тож кременчужанам порадили звертатися до Укрзалізниці зі зверненнями та скаргами, аби не було дефіциту квитків.
У Кременчуці ряд потягів змінили розклад руху та маршрути (години відправлення)
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.