Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук

Укрзалізниця зменшила кількість вагонів до Києва

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 217

Квитки стають дефіцитними, треба повідомляти про це УЗ

Кременчужани скаржаться на відсутність плацкартних та сидячих квитків на поїзд № 791/792 Кременчук — Київ, Київ — Кременчук. 

— Мені треба було виїхати з Києва до Кременчука 17 червня — моніторити квитки став ще тиждень додому. Але — немає. Останній на Київ дивом забрав на 21 червня, — розповів «Кременчуцькому Телеграфу» студент Максим. 

 

Каже, довелося їхати маршруткою, хоча зазвичай їздив у плацкарті або сидячому вагоні за студентським квитком. У підсумку дорога в один бік замість 150 гривень вийшла 550, за ціною купе, які у продажу ще є.

Кременчужанка Марія мала намір виїхати на Київ потягом 19 червня, аби зручно та вчасно потрапити на автобус до Європи, проте квитків не було. 

 

З власних джерел на залізниці «Телеграфу» стало відомо, що у складі поїзда № 791/792 курсує лише три вагони, раніше було 5-6.

Тож кременчужанам порадили звертатися до Укрзалізниці зі зверненнями та скаргами, аби не було дефіциту квитків. 

  

У Кременчуці ряд потягів змінили розклад руху та маршрути (години відправлення)

2
Автор: Ольга Мінчук
Теги: транспорт розклад Кременчук - Київ квитки Укрзалізниця
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх