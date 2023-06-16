Влада Кременчука нарешті розкрила «таємну» інформацію щодо укриттів у школах та дитсадках міста

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 807

У цьому матеріалі ви дізнаєтесь, які укриття вже готові, а які тільки на стадії розробки

16 червня на засіданні сесії Кременчуцької міської ради директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик опублікував інформацію про облаштування укриттів у школах та дитсадках міста. Цю інформацію міська влада довгий час приховувала за «сімома замками», пояснюючи це тим, що під час війни таке розголошувати небезпечно.

То ж що ми побачили у доповіді пана Москалика?

1. Укриття готові у ліцеї № 4, а також гімназіях № 16, 27, 29.

2. Вже розробили проєкти та почали облаштовувати укриття:

у школах — ліцеях № 5, 6, 17, 25, 30, гімназіях № 7, 12, 23, 26, початковій школі № 15;

дитсадках № 6 та 19.

3. Для деяких навчальних закладів зараз тільки розробляють проєкти щодо облаштування сховищ. Тут йдеться про гімназії № 1, 2, 3, 8, 21, 22, 31 та дитсадки № 2, 56, 68.

4. Окремо хотілося б підкреслити цікаве питання — будівництво модульних укриттів. Міський голова Віталій Малецький обіцяв, що вони з’являться там, де рівень ґрунтових вод не дозволить створити сховища у підвальних приміщеннях. Як з’ясувалося, це стосується гімназій № 3, 14, 18, 19, 20, 22, 33 та ліцеїв № 10 та 11. Зверніть увагу, що у гімназіях № 14 та 33 планують побудувати по два модульні укриття, кожне з яких вміщуватиме по 37 дітей.

5. А тут ми бачимо, що у ліцеї № 13, 2 корпусі початкової школи № 15 та дитячих садках № 5, 35, 36, 46, 73 розглядають питання про обладнання укриттів.

6. Тут ми бачимо, які навчальні заклади використовуватимуть укриття на умовах оренди.

7. І останнім пунктом була інформація про обстеження підвальних приміщень дитячих садків, щоб з’ясувати, чи підходять вони для найпростіших укриттів. Заклади дошкільної освіти № 2, 5, 34, 35, 57, 68, 70, 73, 77, 78, 82, також корпус початкової школи гімназії № 3 вже оглянули, висновки готуються. Тобто із 26 закладів у списку обстежили менше половини — 12.

Нагадаємо, батьківська спільнота нашого міста бореться за те, щоб діти очно відвідували заклади освіти.