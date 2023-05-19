Стало відомо, яке підприємство може облаштовувати модульні укриття у школах Кременчука

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 273

«Завод залізобетонних виробів №1» може облаштовувати модульні укриття у школах Кременчука. Про це заявив міський голова Віталій Малецький:

- 10 травня кременчуцьке підприємство «Завод залізобетонних виробів №1» отримало сертифікацію (копію сертифіката нам надали листом) про те, що вони мають можливість виробляти певну кількість блоків і певну кількість укриттів. Кілька інших підприємств також нам написали – з Кіровоградської області, з Києва – зі своїми пропозиціями.

За його словами, вага одного модульного укриття – 330 тонн. Для того, щоб його поставити на основу, треба залити фундамент, який має вистояти.

До прикладу, планується, що у гімназії №19 буде укриття, прибудоване до основного приміщення, з підземним переходом для того, щоб діти не виходили на вулицю, коли оголошується тривога. Фахівці зараз обстежують школу.

- Ми хочемо 19 школу до першого вересня встигнути. Модуль вилити – це десь 2-3 тижні, відстоїться фундамент – ще 2-3 тижні. Якщо ці паралельно-послідовні процеси запустити, то до 1 вересня вже можна використовувати (укриття – ред.). Є нюанси по 11 школі. Там навіть якщо модульне, там дуже низькі ґрунтові води. Школа відкриється 1 вересня, але, якщо що, працюватиме з укриттям ЦНАПу певний час. Там приміщення дозволяє розміщувати персонал ЦНАПу, плюс певну кількість дітей ми зможемо туди забрати, – прокоментував мер.

*Фото ілюстративне