Вчора у Полтаві сталися дві ДТП, у яких травмувалися пішоходи

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Вчора, 18 травня, у Полтаві сталися дві ДТП, у яких травмувалися пішоходи. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Перша ДТП сталася о 9.15 на вулиці Залізній. Автомобіль Toyota, яким керував 48-річний чоловік, наїхав на 70-річну жінку під час руху заднім ходом. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її доставили до лікарні.

Друга ДТП сталася о 12.10 на вулиці Чураївни. Попередньо, автомобіль Opel Astra, яким керував 75-річний чоловік, наїхав на 50-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП пішохідку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За обома фактами ДТП поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.