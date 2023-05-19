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Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота

Відомі кременчужани потрапили до скандального розслідування Bihus.info

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 596 Коментарів: 1

 

Поки інвестори «Київміськбуду», який очолює кременчужанин та колишній депутат міської ради Ігор Кушнір, чекають свої квартири, його оточення забудовує для себе розкішні котеджі

Bihus.info опублікував розслідування, у якому фігурують відомі кременчужани — Ігор Кушнір, депутат трьох скликань Кременчуцької міської ради та нинішній керівник «Київміськбуду» із родичами, нинішній депутат Полтавської обласної ради, кременчужанин Руслан Телятник, Андрій Кравець, «завгосп Януковича» родом з Горішніх Плавнів, та інші.

Виявилося, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі та оточення президента холдингу Ігоря Кушніра. 

Йдеться про майже 2 гектари землі, які раніше перебували в комунальній власності. На початку 2000-х Київрада передала цю ділянку дочірньому підприємству «Київміськбуду» — «Екос» — для експлуатації та обслуговування бази відпочинку. У 2013-му, через рік після призначення Ігоря Кушніра президентом компанії, базу продали приватній компанії «Лісоргбуд». Серед її засновників тоді була тітка дружини Кушніра — Оксани Кушнір. Землю ж під нерухомістю фірма отримала в оренду. А нині на ній вже звели ряд будинків, власниками яких значиться близьке оточення Ігоря Кушніра.

Так, двоповерховим маєтком на понад 400 квадратів володіє землячка Кушніра Лариса Ільченко, родом з Кременчука. Там Ільченко була зареєстрована як ФОП, займалася «наданням послуг мобільного харчування», а потім опинилася серед власників «Лісоргбуду» разом з тіткою дружини президента «Київміськбуду». Будинок нещодавно виставляли на продаж і оцінили його у 100 мільйонів гривень.

Ще одним будинком на понад 600 квадратів тут, на території «бази відпочинку» володіє Наталія Чухлеб — дружина брата Оксани Кушнір.

Третій маєток площею близько 400 квадратних метрів записаний на Володимира Криворучка, також родом із Кременчука. Там Криворучко раніше керував компанією Кушніра, цим же, по суті, займається і нині у Києві — опікується структурами родини Кушнірів.

Ще один будинок на 450 квадратних метрів записаний на Ольгу Телятник, теж з Кременчука. Чоловік Ольги — Руслан Телятник — з 2016 року очолює дочірнє підприємство «Київміськбуду».

Наступний будинок на 400 квадратів записаний на Ларису Федорченко з Кременчука. Ця жінка є родичкою Руслана Федорченка — ексдепутата Кременчуцької міської ради, а також директора компанії «Расмус» з орбіти Ігоря Кушніра та народного депутата Вадима Столара, який обирався в парламент від ОПЗЖ. «Расмус» у попередні роки «світилася» у київських будівельних скандалах.

У коментарі журналістам Федорченко заявила, що на маєток у Козині заробила самостійно:

- Я продала тут квартиру, наследство, мамин дом, квартиру бабушкину… Робили в селі як прокляті, заробляли копєйки, на базарі продавали що вирощували.

Ще одним маєтком на території володіє Тетяна Фидря з Кременчука. Раніше жінка була серед засновників компаній, які згодом переходили до дружини Ігоря Кушніра Оксани.

Загальна вартість всіх котеджів, за підрахунками журналістів, може перевищувати 3,5 мільйони доларів. Будівельні роботи нині на фінішній прямій, і на території журналісти побачили значну активність робітників. Цікаво, що на об’єктах самого «Київміськбуду» в Києві така активність відсутня. Раніше Ігор Кушнір заявив, що компанія змушена призупинити роботи через низку проблем, в тому числі і фінансових — 2022 рік холдинг закінчив з мінусовими показниками. Втім, це ніяк не вплинуло на бізнес дружини Кушніра Оксани, який почав розростатися саме після призначення чоловіка на посаду президента «Київміськбуду». Він також пов’язаний з будівництвом і нині масштабувався до участі в будівництві об’єктів не лише в Україні, але й у Латвії, Литві, Угорщині та на Кіпрі. Самого Кушніра Михайло Ткач з «Української правди» минулоріч помітив у Відні.

Нині ж «Київміськбуд» — це зупинені будівництва та інвестори, які досі чекають ключі від своїх квартир.

Дивіться скандальне розслідування у відеосюжеті вище. 

Компанія дружини кременчуцько-київського бізнесмена Ігоря Кушніра потрапила у санкційний список РНБО

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: колаж - Артем Коваленко
Теги: Ігор Кушнір Київміськбуд розслідування
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Коментарі: 1

459
Andron777:
Сьогодні, 19:33

Нічого проти збагачення людей під час війни не маю. АЛЕ! Коли люди ведуть чесний бізнес, не крадуть з бюджету, вчасно сплачують податки та не порушують закони України. Трохи знаю деяких з перелічених осіб, то можу сказати, в них, перелічиними мною властивостями і не пахне wink


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