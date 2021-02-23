Компанія дружини кременчуцько-київського бізнесмена Ігоря Кушніра потрапила у санкційний список РНБО

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Наразі Ігор Кушнір очолює компанію «Київміськбуд», а фірма дружини (громадянки Кіпру), проти якої введені санкції, зареєстрована на Британських Віргінських Островах

РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра, повідомляє Ліга.Бізнес . Ігор Кушнір — відомий кременчуцький бізнесмен, який свого часу був одним із менеджерів компанії «Житлобуд», бізнес-партнером ексмера Олега Бабаєва, ексдепутатом Кременчуцької міської ради (балотувався від соцпартії Олександра Мороза, а згодом - від регіоналів); друг ексзаступника міського голови Андрія Погрібного. Був заступником міністра оборони.





У 2015 році (за версією читачів та експертів ТЪ) Кушнір став №7 у ТОП-20 найвпливовіших людей у Кременчуці.



До списку санкцій РНБО, схваленого президентом Володимиром Зеленським, увійшла компанія його дружини Оксани Кушнір (громадянки Кіпру) - Klodius Investments Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах.





Коментуючи ситуацію Ліга.Бізнес, Кушнір заявив про бізнес дружини:





- Роботу і бізнес-справи ми ведемо окремо, у нас є шлюбний договір. Моя дружина дійсно є власницею вищевказаної компанії.





Санкції передбачають блокування активів компанії, заборону на виведення капіталів за межі України, зупинку виконання економічних і фінансових зобов'язань. А також заборону видачі та анулювання діючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7-ABC (s

203).





Термін дії санкцій - три роки.





- Наскільки мені відомо, внесення компанії в санкційні списки є помилковим. Я не знаю причин, за якими це сталося, - повідомив Ігор Кушнір.





За його інформацією, зараз готуються позови до суду про призупинення дії відповідного указу в частині, що стосується компанії Klodius Investments Limited.