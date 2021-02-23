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Помер екскерівник кременчуцької податкової Андрій Звонков

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Колишній податківець помер вчора ввечері у Полтаві

Вчора, 22 лютого, у Полтаві помер колишній керівник кременчуцької податкової, екс-заступник начальника Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області Андрій Звонков. У 2015 році, за версією читачів та експертів ТЪ, Звонков (під №18) увійшов у ТОП-20 найвпливовіших людей у Кременчуці. 


У березні Звонкову мало виповнитися 48 років. 


Звонков був фігурантом журналістських розслідувань Слідство.info. Журналісти з’ясували, що чиновник, який ніколи не займався бізнесом, разом з дружиною володіє трьома ресторанами, відпочинковим комплексом, житловим будинком, шістьма земельними ділянками, двома елітними автомобілями, двома гаражами та рахунком в банку, на якому лежить понад 2 млн гривень.



Скандальну справу податківця Звонкова розслідуватимуть повторно


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Автор: Альона Душенко
Теги: Звонков податкова помер
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