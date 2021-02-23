Помер екскерівник кременчуцької податкової Андрій Звонков

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Вчора, 22 лютого, у Полтаві помер колишній керівник кременчуцької податкової, екс-заступник начальника Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області Андрій Звонков. У 2015 році, за версією читачів та експертів ТЪ, Звонков (під №18) увійшов у ТОП-20 найвпливовіших людей у Кременчуці.





У березні Звонкову мало виповнитися 48 років.





Звонков був фігурантом журналістських розслідувань Слідство.info . Журналісти з’ясували, що чиновник, який ніколи не займався бізнесом, разом з дружиною володіє трьома ресторанами, відпочинковим комплексом, житловим будинком, шістьма земельними ділянками, двома елітними автомобілями, двома гаражами та рахунком в банку, на якому лежить понад 2 млн гривень.













Кременчужани не раз підіймали питання про скандальний продаж «куска» бульвара Пушкіна.



