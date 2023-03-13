У Кременчуці тестуватимуть будівництво модульних укриттів

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Скільки коштує таке укриття, для кого воно призначене та від чого здатне врятувати

В Україні через війну з'явився новий сегмент на будівельному ринку — бомбосховища. Їх виробляють із бетону, модульні каркасні — з заліза, металеві бункери. Виробники кажуть, продукція останнім часом стає усе більш популярною. Бункери замовляють місцеві громади, навчальні заклади, а також бізнес. Ціни залежать від матеріалу та оснащення бункера в середині. Коштує таке укриття від 190 тис. гривень до 1 млн гривень.

Минулого тижня міський голова Віталій Малецький повідомив «Кременчуцькому Телеграфу», що у місті тестуватимуть будівництво модульних укриттів.

— На одному з комунальних підприємств ми хочемо відтестувати будівництво модульного укриття. Воно з залізобетонних блоків, яке будується з нуля та заглиблюється, — розповів мер. — Воно може захистити від осколкових уражень, вибухової хвилі, якщо розрив буде не близько від об'єкта.

Досі про серійне виробництво таких укриттів не йдеться, його створюють для працівників одного з об’єктів «Кременчукводоканалу». Найпростіше укриття виготовить місцеве підприємство.

Як виглядають укриття, які облаштовують у школах Кременчука

Так, минулого тижня КП «Кременчукводоканал» заявило про намір укласти договір із колективним підприємством «Завод залізобетонних виробів №1» на постачання збірної модульної фортифікаційної споруди (найпростішого укриття). Ціна угоди складе 343,8 тис. гривень.

Конструкція складатиметься з близько 70 металевих модульних блоків та блоків покриття. Фахівці кажуть, зібрати його буде легко, як конструктор Лего. Втім, міський голова зізнався, що перебувати у ньому буде не дуже комфортно. Але принаймні — хоч якийсь захист.

Про серійне замовлення таких укриттів наразі мова не йде, дивитимуться, як це працює. Також Віталій Малецький відкинув можливість використання подібних укриттів у навчальних закладах. Поки що — тільки для критичної інфраструктури.

«Будинок гобіта»

Мобільні укриття в Очакові та Одесі

Тим часом в Очакові, що на Миколаївщині, вирішили встановити мобільні укриття — біля зупинок громадського транспорту. Споруди виготовлені з армованого бетону та розраховані на 12 сидячих місць. В Одесі потроху з'являються укриття в парках і скверах, на зупинках громадського транспорту, на дитячих майданчиках. В укриттях — до 18 сидячих місць, всередині також є місця для візків, освітлення і вентиляція. Конструкції виготовляються з армованого бетону, обладнані броньованими дверима. Товщина стін укриття — понад 25 см, а стелі — більш як 40 см. На виготовлення одного укриття йде близько 400 тисяч гривень, а по часу — приблизно 25 днів. У Кропивницькому ще в жовтні минулого року облаштували першу зупинку-укриття поруч із зупинкою громадського транспорту.

Укриття в Кропивницькому

Бомбосховища на українському ринку вперше сертифікував спільний проєкт «Будинок хоббіта» від компаній Індустрія ЛВ та Хоббіт хаус, пише «Економічна правда». При проєктуванні розробники вивчали радянські зразки, ізраїльський досвід, спілкувалися з офіцерами, які мали досвід воєнних дій в Югославії. Підприємці вже продали школам, дитсадкам та обладміністраціям понад 60 укриттів. Фінансують придбання бомбосховищ та їх облаштування місцеві органи влади. Деякі роблять це централізовано.

Так, Хмельницька ОВА за кошти обласного бюджету планує купити велику кількість бомбосховищ і роздати їх районам. Будинок хоббіта коштує близько 200 тис. гривень, оздоблення — ще близько 70 тис. гривень. Підприємці прогнозують, що попит на сховища буде тривалим, тож місцевим органам влади варто замислитися над централізованими закупівлями.

Будинок гобіта

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