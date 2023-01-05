Як виглядають укриття, які облаштовують у школах Кременчука

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 204

Міський голова Віталій Малецькій на своїй фейсбук-сторінці показав, як виглядають укриття, які облаштовують у школах Кременчука.

За його інформацією, вони будуть подвійного призначення. По-перше, це сховища під час тривог для мешканців прилеглих мікрорайонів. По-друге, це можливість відкрити заклади освіти та повернути дітей до очного навчання, коли це дозволить безпекова ситуація в регіоні.

Будівельники під час облаштування сховищ мають дотримуватися певних стандартів. Наприклад, вони повинні забезпечити безбар’єрний доступ до укриттів, щоб ними могли без проблем користуватися люди з інвалідністю. Також має бути безперебійне електропостачання та водопостачання. Наразі роботи тривають.

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Нагадаємо, що у серпні Кременчуцька міська рада проголосувала за дистанційну форму навчання у школах та дитсадках міської громади, посилаючись на те, що для ремонту укриттів у школах та дитсадках потрібно 170 млн грн, яких немає у міському бюджеті.

У середині жовтня стало відомо, що міська влада має намір облаштувати укриття у 15 навчальних закладах міста за 7,5 млн гривень. Ще раніше сесія затвердила рішення виконкому про виділення 2,09 млн гривень на ці самі цілі.

13 вересня міський голова Віталій Малецький заявив, що до кінця календарного року у Кременчуці мають намір відремонтувати та обладнати укриття в усіх школах міста. За словами Малецького, КП «Союзрембуд» вже працював над розрахунками щодо ремонту укриття у школах №№27, 4 та 30. Другим «пакетом» планували ремонтувати укриття у школах №№ 6, 29, 23 та 16.

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Втім, це не означає, що в школах міста можуть запровадити офлайн або змішану форму навчання. Дистанційна освіта введена у місті на період воєнного стану.

Нині у Кременчуцькому районі працює 116 закладів загальної середньої освіти. З них лише 6 шкіл навчають дітей в очному режимі, а ще 35 — у змішаному.