На облаштування укриттів у школах Кременчука з бюджету виділили ще 2,09 млн гривень

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Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міськради виділили 2,09 млн гривень на проведення робіт з поточних ремонтів та облаштування найпростіших укриттів у закладах середньої освіти.

Відповідне рішення виконавчого комітету затвердила Кременчуцька міськрада на позачерговій сесії 7 жовтня 2022 року (саме рішення - від 3 жовтня), документ є у розпорядженні редакції.

Крім того, на вчорашній сесії депутати затвердили внесення змін у рішення виконкому від 25 серпня щодо виділення коштів на ці ж потреби. Суму витрат збільшили з 2,44 млн гривень до 2,97 млн гривень.

Кількість шкіл та їх номери у проєкті рішення не вказана.

Нагадаємо, 12 вересня міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що

до кінця календарного року планують відремонтувати та обладнати укриття в усіх школах міста. КП «Союзрембуд» готує розрахунки щодо ремонту укриття у школах №№ 27, 4, 30, 6, 29, 23, 16 . Водночас про відкриття цих шкіл в очному форматі мова наразі не йде.

Міський голова розповів, у яких школах Кременчука готують укриття