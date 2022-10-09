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Кременчук, Україна, Світ

Радіодиктант національної єдності – 2022 відбудеться 9 листопада

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 68

 

Українці в усьому світі зможуть доєднатися до написання радіодиктанту об 11.00 за київським часом

9 листопада об 11:00 за київським часом відбудеться Радіодиктант національної єдності - 2022. Про це повідомили у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України.

У День української писемності та мови до найбільшого україномовного флешмобу традиційно приєднаються мільйони українців по всьому світу. Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик, а читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Координаторкою проекту «Радіодиктант національної єдності» стала виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько. До методичної роботи над радіодиктантом вже традиційно долучиться мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. 

- Цьогорічний Радіодиктант національної єдності - це перш за все українська акція єднання, де б ми не були. Завдяки можливостям Українського Радіо до радіодиктанту кожен може долучитися, незалежно від того, у якій точці земної кулі перебуває у цей непростий для нас усіх час. Сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що війна в Україні йде не лише за збереження наших територій, війна йде за збереження нашої ідентичності. Це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до спільної дії, яка об'єднує всіх нас, - зазначив Дмитро Хоркін, член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за платформи радіо та телебачення.

Написання цьогорічного Радіодиктанту національної єдності адаптовано до умов воєнного часу. Він звучатиме по всій країні на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура. Водночас флешмоб укотре вийде за межі суто радіоформату: радіодиктант наживо транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.

Довідково. Радіодиктант національної єдності був започаткований командою Українського Радіо у 2000 році. З того часу він щорічно проводиться у День української писемності та мови. Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, але щороку диктант розширює межі - у ньому беруть участь люди різного віку і найрізноманітніших професій, долучаючись до радіодиктанту на знак поваги до української мови.


Нагадуємо, що ви можете ознайомитися з текстом минулорічного Радіодиктанту національної єдності.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Радіодиктант національної єдності радіодиктант Ада Роговцева
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