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Кременчук, Споживач, Полтавщина

Де не буде світла у Горшньоплавнівській громаді 10 жовтня

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 48

 

Енергетики проводитимуть планові роботи

10 жовтня у Горішньоплавнівській громаді через планові ремонтні роботи відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

Горішні Плавні

Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 17.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

  • просп. Героїв Дніпра (буд. 86, 88, 94, 96)

Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 17.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

  • вул. Лугова (буд. 1-9)
  • вул. Лиманна (буд. 87)
  • пров. Квітковий (буд. 1-19)

Григоро-Бригадирівка

Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

  • вул. Гагаріна (буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27)
  • вул. Дніпровська (буд. 11, 15, 17, 19, 21 )
  • вул. Миру (буд. 6, 13, 15, 17, 19)
  • вул. Шевченка (буд. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 48, 50)

Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 9.32 до 21.32 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

  • пров. Гайовий (буд. 1, 3)
  • вул. Дніпровська (буд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 25)
  • вул. Миру (буд. 1, 3, 4, 7, 9, 11)
  • вул. Шевченка (буд. 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 52)

Солошине

Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

  • вул. Гагаріна (буд. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
  • вул. Дніпровська (буд. 11, 17)
  • вул. П. Загребельного (буд. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46)
  • пров. Сонячна (буд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Підлужне

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

  • вул. Центральна (буд. 2/4, 3)

Солонці

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

  • вул. Полтавська (буд. 1, 1/1, 2)
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Горішні Плавні Горішньоплавнівська МТГ
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