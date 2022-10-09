Де не буде світла у Горшньоплавнівській громаді 10 жовтня

10 жовтня у Горішньоплавнівській громаді через планові ремонтні роботи відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
Горішні Плавні
Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 17.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:
Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 17.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:
Григоро-Бригадирівка
Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:
Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 9.32 до 21.32 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:
Солошине
Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:
Підлужне
Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:
Солонці
Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер