Де не буде світла у Горшньоплавнівській громаді 10 жовтня

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10 жовтня у Горішньоплавнівській громаді через планові ремонтні роботи відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

Горішні Плавні

Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 17.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

просп. Героїв Дніпра (буд. 86, 88, 94, 96)

Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 17.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

вул. Лугова (буд. 1-9)

вул. Лиманна (буд. 87)

пров. Квітковий (буд. 1-19)

Григоро-Бригадирівка

Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

вул. Гагаріна (буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27)

вул. Дніпровська (буд. 11, 15, 17, 19, 21 )

вул. Миру (буд. 6, 13, 15, 17, 19)

вул. Шевченка (буд. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 48, 50)

Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 9.32 до 21.32 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

пров. Гайовий (буд. 1, 3)

вул. Дніпровська (буд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 25)

вул. Миру (буд. 1, 3, 4, 7, 9, 11)

вул. Шевченка (буд. 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 52)

Солошине

Через виконання робіт з технічного обслуговування мереж у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

вул. Гагаріна (буд. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

вул. Дніпровська (буд. 11, 17)

вул. П. Загребельного (буд. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46)

пров. Сонячна (буд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Підлужне

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

вул. Центральна (буд. 2/4, 3)

Солонці

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР у з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами: