У Кременчуці виділили кошти на придбання захисних костюмів для управління з надзвичайних ситуацій

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 130

На пленарному засіданні позачергової ХVIII сесії Кременчуцької міської ради, яке відбулося 7 жовтня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету від 5.10.2022 року про виділення 402 тисяч 500 грн із Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Кошти призначені за статтею «Заходи та роботи з територіальної оборони» для придбання захисних костюмів на поповнення матеріального резерву Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради.

Як пояснив начальник управління Ігор Чудаков, за ці кошти планується придбати захисні костюми Л-1, які у разі виникнення надзвичайних ситуацій будуть використовуватися аварійно-рятувальними бригадами.

Варто зазначити, що прорезинений, ізолюючий, захисний костюм Л-1 призначений для захисту кожних покровів людини, одежі та взуття від дії твердих, рідких і крапельно-аерозольних отруйних речовин та радіоактивного пилу. Використовується на місцевості, зараженій отруйними та хімічно небезпечними речовинами, у хімічній промисловості та при виконанні дегазаційних, дезактиваційних і дезінфекційних робіт. Костюм знаходиться на забезпеченні військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, що президент росії володимир путін та його посіпаки не раз заявляли про готовність застосувати зброю масового знищення проти України. Експерти говорять про можливість підриву ядерного заряду біля кордонів України.