Залякування чи наміри: росія демонструє готовність підірвати ядерний заряд біля кордонів України

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У ЗМІ з’явилася інформація про рух потяга, на якому можуть перевозити тактичну ядерну зброю

Президент держави-агресорки росії володимир путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляє The Times з посиланням на військові джерела.

За даними співрозмовників видання, москва, найімовірніше, застосує ядерну зброю в Чорному морі. Зазначається, що НАТО вже попередило про це своїх членів.

- Кремль сигналізує про свою готовність до посилення ескалації, оскільки росія втрачає позиції на полі бою. Побоювання з приводу попередніх натяків путіна про те, що він може вдатися до такої тактики, може виправдатися, – зазначає видання.

Як йдеться в повідомленні, ці побоювання посилилися на тлі появи інформації про рух потягу, на якому можуть перевозити тактичну ядерну зброю, у бік Україну.

Польський оборонний аналітик Конрад Музика сказав виданню, що потяг, помічений у центральній частині росії, був пов’язаний з 12 головним управлінням російського міністерства оборони, і що саме це управління «відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видачу підрозділам».

Нагадаємо, ми писали про те, чому використання тактичної ядерної зброї хоча і малоймовірне, але за певними обставинами цілком можливе. Чи зважиться загнаний у глухий кут російський диктатор піти на останній крок, намагаючись зберегти свою владу?