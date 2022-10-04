Малецький закликав кременчужанам готуватися до проблем з опаленням

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 700

Міський голова Кременчука Віталій Малецький закликав кременчужан готуватись до зими та можливих проблем з опаленням. Він зазначив, що місто у цілодобовому режимі «докладає титанічних зусиль» для того, щоб кременчужани були з теплом, електрикою, водою та газом.

Але рашисти щодня здійснюють ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури. Міська влада приготувалася до різного розвитку подій , проте готовий має бути й кожен з нас , - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Ось його поради:

Заклейте щілини у вікнах та дверях, щоб зберігати тепло.

Подбайте про теплий одяг, ковдри.

Подумайте про додаткове джерело тепла: електричний обігрівач, газову горілку тощо.

Як підготуватися до перебоїв з електрикою та газом:

Закупіть ліхтарики, батарейки, павербанки, свічки, сірники. Зробіть запаси їжі швидкого приготування, консерв на тиждень, питної та технічної води, базових медикаментів.

Якщо у вас є тварини – закупіть корм для них.

Підготуйте систему для приготування їжі: газова туристична плитка/горілка, балони до неї, сухий спирт.

Підготовка до відсутності зв’язку:

Придбайте радіоприймач на батарейках.

Якщо зникне сигнал вашого оператора, у розділі «Сім-карти» налаштувань вашого мобільного телефону вимкніть автоматичний режим і виберіть доступну мережу іншого оператора.

Кременчужани мають бути готові до екстремальних ситуацій , - написав міський голова.

Раніше повідомлялось, що у Кременчуцькому районі усі 12 територіальних громад проводять підготовку до опалювального сезону згідно з затвердженими графіками і до його початку мають встигнути завершити усі роботи.