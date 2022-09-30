У котельнях Кременчука встановлюють сучасні енергоефективні котли Bosch

У Кременчуці встановлюють сучасні енергоефективні котли Bosch. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Віталій Малецький.
Кременчук продовжує підготовку до опалювального сезону. На визначених котельнях (мер не вказує місця з міркувань безпеки) встановлюють нові котли німецького виробництва Bosch. Вони замінять застарілі котли ще радянських часів.
Також повністю замінюється устаткування котельні – насоси, теплообмінник, обладнання для хімводопідготовки, бойлери та інше. Планують заміну старих котлів на нові для повної модернізації системи теплопостачання.
Оновлення котелень дозволить суттєво скоротити споживання газу, що особливо важливо у важких умовах воєнного стану. Робота ведеться у цілодобовому режимі, щоб найважчий в нашій історії опалювальний сезон пройшов без суттєвих проблем для міста.
Разом з тим вкотре нагадую кременчужанам про необхідність підготувати свої помешкання: утеплити двері та вікна, подбати про обігрівачі. А також про теплий одяг, ковдри – «Африки» під час війни у квартирах взимку не буде, - написав мер.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер