У котельнях Кременчука встановлюють сучасні енергоефективні котли Bosch

Сьогодні, 12:51 Переглядів: 639

У Кременчуці встановлюють сучасні енергоефективні котли Bosch. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Віталій Малецький.

Кременчук продовжує підготовку до опалювального сезону. На визначених котельнях (мер не вказує місця з міркувань безпеки) встановлюють нові котли німецького виробництва Bosch. Вони замінять застарілі котли ще радянських часів.

Також повністю замінюється устаткування котельні – насоси, теплообмінник, обладнання для хімводопідготовки, бойлери та інше. Планують заміну старих котлів на нові для повної модернізації системи теплопостачання.