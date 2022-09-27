Як провести серцево-легеневу реанімацію: у Кременчуці відбудеться безкоштовний тренінг

Сьогодні, 07:11 Переглядів: 83

2 жовтня об 11.00 у Кременчуці відбудеться тренінг із надання домедичної допомоги, який проводить Роман Бутрімов. Захід безкоштовний, але необхідно завчасно записатися на навчання.

На заході Роман Бутрімов розкаже та покаже, як правильно надавати серцево-легеневу реанімацію. Захід триватиме 3,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренажером АЗД.

Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!

— Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю вашу увагу — попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85, — розповів Роман Бутрімов.