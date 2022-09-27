Як провести серцево-легеневу реанімацію: у Кременчуці відбудеться безкоштовний тренінг

2 жовтня об 11.00 у Кременчуці відбудеться тренінг із надання домедичної допомоги, який проводить Роман Бутрімов. Захід безкоштовний, але необхідно завчасно записатися на навчання.
На заході Роман Бутрімов розкаже та покаже, як правильно надавати серцево-легеневу реанімацію. Захід триватиме 3,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренажером АЗД.
Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер