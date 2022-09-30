На Полтавщині вантажівка в'їхала у ВАЗ: водій легковика у лікарні

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29 вересня близько 16.00 на 157 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу міста Пирятин Лубенського району) вантажний автомобіль Renault під керуванням 46-річного водія зіткнувся із легковиком ВАЗ.

За інформацією Лубенського райвідділу поліції, у результаті зіткнення 51-річний керманич ВАЗу отримав травми, його доставили до місцевої лікарні.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.