Чому в Полтавській ОВА говорять про евакуацію та про оперативну ситуацію на Кременчуччині

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів за минулу добу не зафіксовано.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Вчора громадяни 5 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Правоохоронці склали адмінпротоколи за домашнє насильство щодо усіх п’ятьох бешкетників.
Вчора поліцейські затримали за керування автомобілями напідпитку одного водія. Його притягнуто до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП.
Поліція також затримала одного громадянина за зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.
Відповідаючи на питання щодо можливості евакуації населення, про що вчора згадував начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, Олег Лєднік зазначив, що це завдання влади — бути у постійної готовності до дій у будь-якій ситуації.
Він також нагадав, що гребля Кременчуцької ГЕС будувалася з запасом міцності із розрахунку на можливий ядерний удар. Тож навіть ракетні удари з боку російської армії не зможуть її пошкодити таким чином, щоб це спричинило катастрофічне затоплення.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер