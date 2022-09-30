На Полтавщині судитимуть депутата за незаконне зберігання зброї та боєприпасів

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У нього вдома знайшли карабін Симонова та 80 набоїв

Судитимуть депутата однієї з місцевих рад Полтавського району за незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

Під час обшуку у помешканні депутата правоохоронцями знайшли та вилучили самозарядний карабін Симонова (СКС), виготовлений промисловим способом, та 80 набоїв, які за висновками експертиз є придатними для стрільби.

Керівник Полтавської обласної прокуратури відповідно до ч. 1 ст. 481 КПК України повідомив депутату про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу). Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершилося, обвинувальний акт передали до суду.

Слідчі дії здійснювало Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Полтавській області.