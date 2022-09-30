Держпродспоживслужба: про ціни на Кременчуччині, роботу закладів торгівлі та собачий притулок

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Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби здійснюють щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району.

Про це під час брифінгу у начальника районної військової адміністрації розповів новопризначений керівник Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Володимир Барчук.

За його словами, проведений протягом минулого тижня моніторинг цін показав, що на соціально значущі товари зростання цін за цей період не було. Але деякі торговельні заклади порушували встановлені правила щодо заборони роботи під час оголошення повітряної тривоги.

— Деякі магазини під час повітряної тривоги не припиняють роботу і не запрошують відвідувачів пройти до бомбосховищ. Застосувати якісь санкції до таких порушників ми не можемо, але проводимо з ними роз’яснювальну роботу, яка дає результати, — пояснив Володимир Барчук.

Як свідчить довідка про роботу Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби її працівниками протягом поточного року проводився моніторинг цін у магазинах найбільших торгівельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ», «Фоззі», «Ілона», а також на автозаправках району.

— Наразі ми маємо право лише моніторити роботу закладів торгівлі. А проводити їх перевірку можна лише за скаргою. Якщо у такому випадку працівника Держпродспоживслужби не допускають у заклад, який перевіряється, ми звертаємося до поліції для порушення кримінальної справи за фактом недопущення, — пояснив Володимир Барчук.

Окрім моніторингу цін та реагування на скарги споживачів, в результаті вжитих працівниками управління заходів накладено адміністративно-господарчих санкцій на 1 млн 292 тис. грн, сплачено до держбюджету за результатами перевірок майже 19 тис. грн, складено 5 адмінпротоколів за порушення у сфері торгівлі за статтями 165-2, 183-3 КУпАП. Зокрема, стягнуто 2550 грн штрафу з директора однієї з АЗС за завищення цін на пальне.

На вимогу управління з початку року демонтовано 34 рекламні об’єкти, які були встановлені з порушення законодавства.

Працівники управління також займаються щепленням домашніх тварин та худоби від сказу.

На питання щодо ситуації навколо притулку імені Гребеннікових, де сусіди скаржаться на гавкіт та сморід, Володимир Барчук відповів, що комісії, до складу якої входив працівник управління, не дозволили зайти на територію притулку, тому зробити якісь висновки вона не змогла.

— Це приватна власність. Комісія звернулась до поліції, щоб якось вирішити це питання та отримати дозвіл на вхід до притулку. Людям заважають гавкіт собак. Є й інші скарги, — відповів він.

Володимир Барчук також надав номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби – 050 726 8962.