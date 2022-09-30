Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Споживач

Держпродспоживслужба: про ціни на Кременчуччині, роботу закладів торгівлі та собачий притулок

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 367

 

Новопризначений начальник Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби пропонує повідомляти про порушення прав споживачів на телефон управління

Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби здійснюють щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району.

Про це під час брифінгу у начальника районної військової адміністрації розповів новопризначений керівник Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Володимир Барчук.

За його словами, проведений протягом минулого тижня моніторинг цін показав, що на соціально значущі товари зростання цін за цей період не було. Але деякі торговельні заклади порушували встановлені правила щодо заборони роботи під час оголошення повітряної тривоги.

— Деякі магазини під час повітряної тривоги не припиняють роботу і не запрошують відвідувачів пройти до бомбосховищ. Застосувати якісь санкції до таких порушників ми не можемо, але проводимо з ними роз’яснювальну роботу, яка дає результати, — пояснив Володимир Барчук.

Як свідчить довідка про роботу Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби її працівниками протягом поточного року проводився моніторинг цін у магазинах найбільших торгівельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ», «Фоззі», «Ілона», а також на автозаправках району.

— Наразі ми маємо право лише моніторити роботу закладів торгівлі. А проводити їх перевірку можна лише за скаргою. Якщо у такому випадку працівника Держпродспоживслужби не допускають у заклад, який перевіряється, ми звертаємося до поліції для порушення кримінальної справи за фактом недопущення, — пояснив Володимир Барчук.

Окрім моніторингу цін та реагування на скарги споживачів, в результаті вжитих працівниками управління заходів накладено адміністративно-господарчих санкцій на 1 млн 292 тис. грн, сплачено до держбюджету за результатами перевірок майже 19 тис. грн, складено 5 адмінпротоколів за порушення у сфері торгівлі за статтями 165-2, 183-3 КУпАП. Зокрема, стягнуто 2550 грн штрафу з директора однієї з АЗС за завищення цін на пальне.

На вимогу управління з початку року демонтовано 34 рекламні об’єкти, які були встановлені з порушення законодавства.

Працівники управління також займаються щепленням домашніх тварин та худоби від сказу.

На питання щодо ситуації навколо притулку імені Гребеннікових, де сусіди скаржаться на гавкіт та сморід, Володимир Барчук відповів, що комісії, до складу якої входив працівник управління, не дозволили зайти на територію притулку, тому зробити якісь висновки вона не змогла.

— Це приватна власність. Комісія звернулась до поліції, щоб якось вирішити це питання та отримати дозвіл на вхід до притулку. Людям заважають гавкіт собак. Є й інші скарги, — відповів він.

Володимир Барчук також надав номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби – 050 726 8962.

Держпродспоживслужба чекає на ваші дзвінки зі скаргами на завищені ціни

 

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба Кременчуцький район моніторинг ціни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 38 від 22 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх