Кременчуцький військовий ліцей матиме свій навчальний корпус

У Кременчуцького військового ліцею буде свій навчальний корпус. Сьогодні на позачерговій сесії Полтавської обласної ради депутати підтримали рішення про прийняття приміщення на баланс області.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Раніше ми писали, що Кременчуцький військовий ліцей не переноситимуть до Градизька.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер