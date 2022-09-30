Кременчуцький військовий ліцей матиме свій навчальний корпус

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 308

У Кременчуцького військового ліцею буде свій навчальний корпус. Сьогодні на позачерговій сесії Полтавської обласної ради депутати підтримали рішення про прийняття приміщення на баланс області.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

- Досі заклад працював у невеликому приміщенні колишнього дитячого садка, а на заняття ліцеїсти ходили в педагогічний коледж. Тепер у ліцею буде своє приміщення для навчання. У ньому найближчим часом зроблять ремонт, облаштують укриття і вже з початку 2023 року мають розпочати заняття, – розповів Дмитро Лунін.

Раніше ми писали, що Кременчуцький військовий ліцей не переноситимуть до Градизька.