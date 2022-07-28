Кременчуцький військовий ліцей не переноситимуть до Градизька

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 90

Кременчуцький військовий ліцей* залишиться у нашому місті, плани перенести його з Кременчука до Градизька остаточно скасовані. За інформацією мерії, ліцей отримає додаткове приміщення.

Нагадаємо, 28 липня депутати обласної ради прийняли на баланс області будівлю, що планувалася для розширення навчального закладу. Саме невідповідність приміщення ліцею новим державним вимогам і стала причиною виникнення рік тому планів перенести його до Градизька.

Тоді батьки ліцеїстів виступили категорично проти. У листопаді 2021 року Кременчук передав області будівлю однієї з колишніх шкіл. Тепер позитивне вирішення цього питання остаточно ухвалене.

*Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою створили у 1999 році на базі Центру допризовної підготовки. Вже у 2000 він набув обласного статусу. За 23 роки зі стін ліцею вийшло більше 750 випускників. Серед інших і Сергій Волинський «Волина» – легендарний командир морпіхів, які захищали «Азовсталь». Четверо колишніх учнів, на жаль, загинули, захищаючи Україну. Щорічно до ліцею вступали близько 40 учнів. Цього року вже зараховано 51, серед них діти вимушених переселенців.