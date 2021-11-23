У Кременчуці з'явилася «Академія майбутнього», на якій зекономлять гроші освіти

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 339 Коментарів: 1

23 листопада на сесії Кременчуцької міської ради обговорювали питання про реорганізацію позашкілля у нашому місті. Нагадаємо, з трьох закладів планують створити один, його назвали міським центром позашкільної освіти «Академія майбутнього» (до цього пропонували назву Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Спектр»). І таким чином зменшать на 12,5 ставки працівників та економитимуть 1,8 млн грн на рік.

Заступниця директора департаменту освіти Світлана Михайленко запевнила, що кількість гуртків, які зараз відвідує майже 2 400 дітей, не зміниться, їх залишиться 170, як і було.

Міський голова пояснив, що фінансуватимуть позашкілля, як і раніше; крім того, приміщення неформальних закладів освіти залишаться в системі, їх не збираються здавати в оренду чи виставляти на продаж.

Проте мер пояснив, яке планують зробити «рокірування»:



частину гуртків Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Лідер», що розташований на вул. Вадима Бойка, переведуть на станцію юних техніків, іншу частину – до еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

у приміщення «Лідеру» в'їде інклюзивно-ресурсний центр, який працює з дітьми з особливими потребами і зараз знаходиться на проспекті Свободи у будівлі колишньої школи №15 (зараз – другий корпус гімназії №27);

разом з інклюзивно-ресурсним центром у другому корпусі гімназії №27 була спортивна школа «Авангард» (їй виділять колишнє приміщення навчально-курсового міжшкільного комбінату на Молодіжному);

будівлю, це «жили» інклюзивно-ресурсний центр та «Авангард» забере ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою (для того, щоб діти не ходили у педколедж).

Депутатка Лариса Гориславець запропонувала зняти дане питання, відправити його на доопрацювання і провести гарну інформаційну кампанію, бо у громадськості був брак інформації і люди говорили навіть про «вбивство позашкілля». Вона зазначила, що у статуті новоствореного закладу освіти приміщення станції юних техніків на вул. Софіївській не йде ні як структурний підрозділ, ні як корпус №2, ні ще якось. А враховуючи ситуацію з оптимізацією бібліотеками (одне приміщення вже віддали в оренду), вона має сумніви, що будівля у центрі міста залишиться у позашкіллі. Пані Гориславець зазначила, що під час засідання бюджетної комісії пропонували представникам департаменту освіти змінити інформацію в статуті, вони ніби погодилися, але нічого не зробили. На це Світлана Михайленко відповіла, що зараз іде мова про перейменування еколого-натуралістичного центру і юридична адреса нового закладу може бути лише одна, але коли робитимуть передавальні акти, створять три структурні підрозділи з різними адресами.

Мер пообіцяв, що надасть інформацію про те, куди працевлаштують тих людей, яких скоротять у процесі реорганізації.

Депутат Денис Терещенко заявив, що Віталій Малецький «трішки не красавчик», бо приймає рішення, не виходячи з потреб позашкільної освіти, а тому, що треба звільнити приміщення для іншого закладу. Він запропонував виділити для військового ліцею будівлю у провулку Льва Толстого, 38 – і щоб не чіпали позашкільну освіту. А другою пропозицією стало те, що, може, позашкіллю треба додати ще додаткове приміщення. Він сказав, що його сини грають в гаджети, а дітей, які ходять у гуртки, мало, тому необхідно цю галузь розвивати.

Але секретар міськради Юрій Гриценко на це відповів, що директор війського ліцею звернувся до мерії вже після того, як вирішили реорганізувати позашкілля, тому це не пов'язано.

Далі слово знову взяла депутатка Гориславець. Вона зауважила, що раніше оптимізували спортивні школи, бібліотеки, а тепер – позашкілля. І запитала, чому не оптимізують управлінців у департаментах, яким ці заклади підпорядковані? Проте на це мер відшуткувався – і більшістю голосів депутати ухвалили рішення про реорганізацію позашкільних закладів освіти Кременчука.