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Пакети-«маєчки» по 3 гривні можуть з'явитися в супермаркетах Кременчука вже в січні

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 818

 

За умови, що уряд підтримає постанову, мінімальна вартість пластикових пакетів буде введена вже з 10 грудня 2021 року

В Україні хочуть встановити офіційні ціни на пластикові пакети в супермаркетах. Переважно це стосуватиметься тих пакетів, які зараз покупці можуть брати безкоштовно в овочевих відділах, відділах сипучих продуктів, солодощів чи на касах.

Наразі документ знаходиться на стадії розгляду, голосування мало відбутися 17 листопада, але його перенесено.

До 34000 гривень штрафу за поширення пластикових пакетів: Президент підписав Закон

Варто зазначити, що закон про обмеження обігу пластикових пакетів Верховна Рада прийняла ще в червні 2021 року, але для його впровадження потрібна постанова Кабінету Міністрів про ціни на пластикові пакети, оскільки їх в Україні можна тільки купити. Мінімальні роздрібні ціни повинен встановити уряд.

Скільки коштуватимуть пакети?

У тексті постанови вказані такі ціни на пластикові пакети:

  • Без ручок і бічних складок (в рулонах) - 2 гривні за одну штуку;
  • Без ручок з бічними складками або з ручками, але без бічних складок - 2,5 гривні за одну штуку;
  • З ручками й бічними складками - 3 гривні за одну штуку.

Ці ціни стосуватимуться всіх пакетів у формі рукава, з дном, відкритою горловиною і зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів.

Коли треба буде платити?

За умови, що уряд підтримає постанову, мінімальна вартість пластикових пакетів буде введена вже з 10 грудня 2021 року. Щоправда закон вступить в дію лише в січні 2022 року. 

До 1 січня 2023 року будуть дозволені надтонкі пластикові пакети для упаковки продуктів.

За використання пакетів з січня 2022 року доведеться платити штраф – від 1700 до 3400 гривень.

Чим замінять пластикові пакети?

  • Пакетами та сумками багаторазового використання;
  • Біорозкладними пакетами;
  • Паперовими пакетами.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пакети пластик заборона
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