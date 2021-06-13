До 34000 гривень штрафу за поширення пластикових пакетів: Президент підписав Закон

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Верховна Рада України прислухалася до рекомендацій екологічного комітету і 1 червня ухвалила законопроєкт №2051-1, який забороняє використання пластикових пакетів в сферах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. А вже за тиждень, 7 червня, на документі з'явився і підпис Президента.

Заборона, зокрема, стосується:

надлегких пластикових пакетів;

легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

Винятком стануть пластикові пакети, обмежені розміром 225х345х450, що використовують для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Заборона таких пакетів планується у 2023 році, коли ринок знайде альтернативу.

Цей закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій, – йдеться в пояснювальній записці.

Не поширюється заборона і на біорозкладні пакети, які відповідають європейським стандартам.

Штраф за поширення пластикових пакетів становить від 8500 до 17000 гривень, а в разі вчинення повторного правопорушення – до 34000 гривень.

Закон набуде чинності 1 січня 2022 року.