За что с вашей карты спишут долги

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Забили на коммуналку или не оплатили штраф? Получите минус на банковской карте: долги могут списать автоматически. Как это выглядит и когда заработает?

Теперь придётся или прятать деньги под подушкой, или почаще заглядывать в реестр должников, чтобы не получить «нежданчик». Не оплатили коммуналку или забыли о штрафе? Деньги могут списать автоматически со счета. Как это будет происходить и в каких случаях с банковской карты могут без вашего спроса списать долги? В Украине с февраля практически умерла банковская тайна. Вышел указ, согласно которому банки по требованию целого ряда госорганов обяжут предоставлять информацию о реквизитах счетов должников. Это значит, что деньги, хранящиеся на банковских счетах, в любой момент могут быть арестованы и списаны.

В конце марта Министерство юстиции издало указ про автоматическое списание средств с банковских счетов. До этого деньги могли списывать только за неуплаченные алименты. Но чтобы погасить долг перед банком, нужен был отдельный запрос в бумажном виде. Для упрощения всего процесса Минюст издал упомянутый указ — он предусматривает взаимодействие исполнителей и банков в электронном виде, а не только по почте. Решение Минюста касается именно взаимодействия банков с исполнителями (как частными, так и государственными). Сам по себе принцип не изменился — по закону, исполнитель вправе требовать списания денег со счета физического или юридического лица, если оно является должником. Упростили систему списания долгов. Теперь исполнители и банки могут проводить арест счетов в формате онлайн.

Для этого уже есть инструмент — Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП). Она заработала в 2019 году, но с ее помощью исполнители могли автоматически арестовать только средства/счета должников по алиментам.

Теперь эта система будет работать со всеми исполнительными производствами. То есть автоматический арест средств станет возможным для всех видов долга — за неуплату штрафа за нарушение ПДД, за неуплату кредита или процентов по нему, за долг по коммуналке и прочее.

В марте в Едином реестре должников Украины значится общий долг суммой свыше 5,5 миллиона гривень. В основном это долги по коммуналке, штрафы ПДД, просроченные алименты.



Как это работает сейчас



Система списания денег со счетов работает и сейчас, но она сложная и запутанная. Исполнителю нужно искать, где у должника лежат деньги, заполнять бумажки и рассылать их почтой в банки. Чтобы направить постановление об аресте средств в 73 украинских банка, необходимо потратить на рекомендованную корреспонденцию 2 тыс грн – одно отправление стоит около 30 грн. Плюс дальше вступает в силу банковская тайна, и, по закону, банк должен раскрыть её исполнителю. Но есть противоречивые толкования, и банки могут отказать предоставить информацию о номерах счетов должника и деньгах, которые на них хранятся. Могут отправить информацию, что счёт имеется или на нём недостаточно средств: без конкретики. Даже если пришла информация о счете, то исполнитель должен написать новую бумажку, потребовать в ней арестовать счёт и направить её в банк. Если должник пользуется не самым известным банком, в который исполнитель даже не подумает прислать письмо, то денег можно вообще не найти. Но благодаря решению Минюста теперь банки обязаны предоставить данные о реквизитах счетов и сумме средств по требованию исполнительной службы.









Кто может подать на списание



Потребовать списания долга могут как госисполнители, так и частные исполнители, по сути, коллекторы. Но просто так, без суда и следствия, списать долг не выйдет.

Всё происходит только после суда и открытия исполнительного производства.





Как и когда заработает система



Не ранее июля: указ Минюста дает три месяца на практическую реализацию, в силу он вступил 6 апреля, то есть отсчитывать надо от этой даты. По некоторым оценкам, система заработает не раньше осени.

Когда все заработает, процесс ареста средств должника будет выглядеть примерно так:

исполнитель с помощью автоматизированной системы создает требование на получение информации о наличии счетов должника и денежных средств на них;

все требования от исполнителей загружают в информационные системы банков, которые проверяют, есть ли у них счета должников;

если счета есть, система банка не позднее чем за час передает исполнителю информацию об этих счетах и суммах на них.

После этого исполнитель формирует в системе постановление об аресте средств. Процедура такая же, как и предыдущая, — разве что решение об аресте исполняет ответственное лицо банка, а не информационные системы.





Какие банки выдадут о вас информацию





Скоро 55 украинских финансовых учреждений присоединятся к системе автоматического ареста. Сейчас к ней подключились 7 банков. Среди них ПриватБанк, Универсал Банк (Монобанк) и ТАСкомбанк. Также систему автоматизированного ареста счетов и списания денег практикуют ОКСИ банк, Банк Восток, ПроКредит Банк и Индустриалбанк. 44 украинских банка уже запустили и тестируют автоматическое списание денег со счетов. А еще 11 производят предварительные настройки системы для перехода в тестовый режим.





Арест счета или суммы долга





В Минюсте говорят, что видят в новациях еще один позитив. Если исполнитель будет знать сумму на счету, ему не нужно будет арестовывать весь счет. Только сумму штрафа, которую затем спишут.

– Бытовая ситуация: вы где-то получили штраф за превышение скорости, вам вовремя об этом не сообщили, и вы стали участником исполнительного производства. Вы об этом узнаете, когда арестовали весь ваш счет в банке. А так будет арестована только сумма, на которую оштрафовали, и в дальнейшем ее спишут. Это не создает трудностей, не надо идти к исполнителям, чтобы арест сняли, — объясняют в Минюсте.

Как быть с коммуналкой



Одно из самых больших опасений – теперь коммунальные долги будут просто списывать с банковских карт. Но в любом случае, для того должно сперва быть судебное решение и исполнительное производство. Получив судебное решение о принудительном взыскании средств, должник может его оспорить. Если этого не происходит, тогда документ вступает в законную силу.

Списание денежных средств – последний этап процедуры, который уже невозможно оспорить. Поздно пить боржоми...

Только после попадания должника в реестр его имущество может быть арестовано и перечислено в пользу взыскателя.

В соответствии с порядком, после открытия исполнительного производства исполнитель в первую очередь должен обратить принудительное взыскание на денежные средства должника в банках. Так что в первую очередь списываться будут именно средства с банковских счетов. Никаких хождений по домам в попытках описать имущество и старые телевизоры!

За какую сумму можно попасть под суд? Коммунальное предприятие (КП) может инициировать судебное производство в отношении долга любого размера, накопленного за любой период.



Как узнать, что ты «попал»



В хорошем сценарии, человек должен быть в курсе, что прошел суд, открыто исполнительное производство. О необходимости погасить долг должны сообщать на всех этапах его возникновения – сначала об этом сообщит кредитор или коммунальное предприятие. Потом он получит почтовое уведомление об открытии судебного производства. Должника также письменно пригласят явиться на судебное заседание, а после вынесения решения – сообщат и об этом. Также государственный или частный исполнитель в обязательном порядке присылает должнику рекомендованной корреспонденцией постановление об открытии исполнительного производства.

Но всякое бывает. Кременчужанка Ирина вспоминает случай, когда им на дачу вдруг пришел счет по 11 тыс грн за свет. Тогда космические суммы разослали всему селу. У кого оплата коммуналки стояла на автомате, деньги ушли на оплату неизвестно чего. Просто ошибка оператора, так что от человеческого фактора никто не застрахован.

Чтобы удостовериться, что вас нет в списках должников и никто не пытается через суд списать много денег, придется заглядывать в реестр должников.

Поискать себя можно по ФИО или идентификационному номеру. Реестр выводит данные ФИО, дату рождения должника, а также контакты исполнителей, ведущих дело. Узнать детали и сумму долга в реестре нельзя: необходимо звонить по указанным телефонам.









Советует юрист

Владимир Остахов, адвокат

С 6 апреля 2021 года вступил в силу приказ Минюста от 23 марта 2021 №1061/5, которым существенно упрощен порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках.

Алгоритм действий будет следующий:

1) Государственный исполнитель направляет в банк требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника. Направляется требование с помощью автоматизированной системы.

2) В ответ банк присылает исполнителю информацию о счетах и средствах должника (если таковы есть в банке).

3) Если есть, исполнитель направляет в банк, в котором открыты счета должника, постановление об аресте средств, с помощью всё той же автоматизированной системы.

4) На основании постановления исполнителя банк арестовывает средства должника на его счете и сообщает об этом исполнителю.

5) Исполнитель направляет в банк платёжное требование на списание средств со счёта.

6) Банк списывает средства со счета и перечисляет их на счёт исполнительной службы, после чего уже исполнитель распределяет средства между взыскателями и направлениями в соответствии с очерёдностью.

Все вышеуказанные действия будут проходить без уведомления должника, соответственно человек может узнать о существовании задолженности постфактум, когда средства уже списаны.

Да, до проведения указанных действий по аресту средств на счете исполнитель обязан направить должнику постановление об открытии производства, вызов к исполнителю, другие процессуальные документы (в случае необходимости), но на практике очень часто должники не получают от исполнителя какую-либо корреспонденцию. Причин этому может быть много: от банальной халатности исполнителя (забыл направить, направил простой корреспонденцией, неправильно указал адрес и т.п.) до не проживания должника по месту регистрации. В итоге это может привести к фактической блокировке счетов человека без его ведома.

Но часто бывают случаи, когда человек даже не подозревает о существовании какого-либо долга и/или решения суда. Всё дело в том, что очень много граждан не проживают по месту своей регистрации. Суд, при рассмотрении дела, всю судебную корреспонденцию (в том числе и само решения суда) направляет ответчику исключительно по месту регистрации. Если ответчик не получает повестки, суд может рассмотреть дело и без его участия, в заочном порядке. Далее решения суда набирает законной силы и предъявляется на исполнение в исполнительную службу. Исполнитель, как уже указывалось выше, также направляет необходимую корреспонденцию должнику исключительно на адрес регистрации. Письма должнику не доходят (он просто не знает о них), далее уже идет арест средств на счете.

Таким образом, должник не проживает по месту регистрации – не получает письма – не знает о пройденном суде – не знает об открытии исполнительного производства – не знает об аресте средств на счетах.

Описанная процедура одинаковая для всех видов взыскания, от штрафов до коммунальных платежей.

Важно понимать, что арестовывается не сам счет должника, арестовываются денежные средства на таком счёте. Но если денег на счёте не хватает для покрытия задолженности, весь счёт будет заблокирован до получения необходимой суммы.

По информации Минюста, на сегодняшний день к автоматизированной системе подключены 7 банков, это: Таскомбанк; ПриватБанк; Универсал Банк, monobank; ОКСИ Банк; Банк Восток; Индустриалбанк; ПроКредит Банк. 44 банка находятся в тестовом режиме, и, очевидно, что в ближайшее время они также будут подключены.

Что касается соотношения банковской тайны и ареста средств на счёте, то тут также была упрощена процедура. Так, постановлением НБУ №18 от 12.02.2021 г. внесены изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Согласно постановлению НБУ, для исполнителей (как государственных, так и частных) упрощена процедура выявления счетов и средств должника и автоматическое списание таких средств, а также банки обязаны предоставлять такую информацию. Таким образом банки уже не смогут ссылаться на банковскою тайну.