Экскурсия на строительство нового моста в Кременчуге: взгляд изнутри

На Ютуб-канале блогера Павла Авдокушина*, члена Национального союза журналистов Украины, появилось видео, в котором он рассказывает о своей экскурсии 5 июня на строительство нового моста через Днепр в Кременчуге.

Благодаря аэросъёмке можно увидеть строительство с высоты птичьего полёта

Сегодня имеется концептуальный проект, который будет дорабатываться и уточняться по мере проведения геологоразведки и ревизии инженерных сетей города. В настоящее время работа уже идет на трех строительных площадках (две на левом и одна на правом берегу), строится бетонный завод, обустраивается офис подрядчика, начата первичная мобилизация техники.

Кроме работы геологоразведчиков на обоих берегах Днепра буровики 112-го мостоотряда делают бурение тестовых свай под опоры будущих эстакад и развязок, - написал блогер в описании под видео.