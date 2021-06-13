Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Экскурсия на строительство нового моста в Кременчуге: взгляд изнутри

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 3 243

 

Видео снял 5 июня блогер Павел Авдокушин

На Ютуб-канале блогера Павла Авдокушина*, члена Национального союза журналистов Украины, появилось видео, в котором он рассказывает о своей экскурсии 5 июня на строительство нового моста через Днепр в Кременчуге.

Благодаря аэросъёмке можно увидеть строительство с высоты птичьего полёта

Сегодня имеется концептуальный проект, который будет дорабатываться и уточняться по мере проведения геологоразведки и ревизии инженерных сетей города. В настоящее время работа уже идет на трех строительных площадках (две на левом и одна на правом берегу), строится бетонный завод, обустраивается офис подрядчика, начата первичная мобилизация техники.

Кроме работы геологоразведчиков на обоих берегах Днепра буровики 112-го мостоотряда делают бурение тестовых свай под опоры будущих эстакад и развязок, - написал блогер в описании под видео.


*Павел Авдокушин называет себя независимым инфраструктурным обозревателем. Для своего канала он снимает обзоры социально значимых инфраструктурных проектов Украины: строек и реконструкций дорог, мостов, парков, метро и пр.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: мост через Днепр новый мост видео блогер строительство моста
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