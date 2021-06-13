Льотна «хореографія»: вищий пілотаж від льотчика з Полтавщини

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 463

Льотна «хореографія» триває з десяток хвилин. За цей час льотчик виконує більше 20 фігур. Зліт, далі «петля Нестерова», або, як її часто називають, «мертва петля», потім ряд інших складних маневрів: «дзвін», «перевернутий політ», «бочка» і так до самого заходу на посадку. Кожна з фігур вищого пілотажу — елемент реального бою, а не просто красивий маневр у повітрі.

- Найбільша вдячність своїм наставникам — показати, чому тебе навчили. Тим самим віддячити їм за довіру. У житті кожної маленької дитини є мрія. Моя мрія перетворилась в ціль, яку досяг завдяки підтримці батьків, вчителів та наполегливій праці на землі і в повітрі. Показати, наскільки маневреним може бути «залізний птах», витиснути з нього максимум, приклавши до цього щонайбільше своїх зусиль — для мене найвища нагорода. Льотчик-винищувач повинен вміти застосовувати повітряне судно на його максимальних межах, дотримуючись безпеки як для себе, так і для людей в цілому. Сам пілотаж виглядає красиво, але все це основні маневри повітряних боїв, де пілот викладається повністю, аби здолати ворога, зберегти своє життя і вийти з битви переможцем, — розповідає льотчик першого класу, полковник Юрій Булавка.



Тож, найвеличніші плани розпочинаються з маленької мрії. Не зупиняйтесь на досягнутому, мрійте масштабно і досягайте своїх власних вершин!