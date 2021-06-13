Руда, невдаха та темна вежа: що новенького почитати кременчужанам

Катажина Грохоля «Г’юстоне у нас проблеми»

Життя Єремії годі назвати успішним та щасливим. З ним постійно трапляється якась халепа. Він у свої тридцять два роки – невдаха, безробітній кінооператор, який розійшовся з коханою, проте досі щодня думає про неї. Мати постійно втручається у синове життя, а ще материн собака люто його ненавидить. Проблеми – немов кадри у кінострічці, та змінити сценарій свого життя Єремія не може.

З цією книжкою нудно точно не буде – кумедні жарти, трохи іронії, безліч життєвих ситуацій, коли вже не зрозуміло, чи то сумувати, чи то реготати. Все це ви знайдете у цьому романі.