Руда, невдаха та темна вежа: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Орхан Памук «Рудоволоса жінка»
Ця історія починається в 1986 році, коли батько молодого хлопця Джема Челіка зникає з-за проблем з поліцією. Підліток, письменник-початківець, який готується до вступного іспиту в університет, влаштовується на літню роботу учнем майстра з пошуку свердловин. Майстер Магмут, до якого Джем ставиться як до свого батька, розказує йому не тільки про тонкощі копання колодязя, але й дає уроки життя. Під час робіт увагу хлопця привертає рудоволоса жінка, яка виступає в трупі бродячого театру. І все починається...
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Катажина Грохоля «Г’юстоне у нас проблеми»
Життя Єремії годі назвати успішним та щасливим. З ним постійно трапляється якась халепа. Він у свої тридцять два роки – невдаха, безробітній кінооператор, який розійшовся з коханою, проте досі щодня думає про неї. Мати постійно втручається у синове життя, а ще материн собака люто його ненавидить. Проблеми – немов кадри у кінострічці, та змінити сценарій свого життя Єремія не може.
З цією книжкою нудно точно не буде – кумедні жарти, трохи іронії, безліч життєвих ситуацій, коли вже не зрозуміло, чи то сумувати, чи то реготати. Все це ви знайдете у цьому романі.
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Стівен Кінг «Стрілець»
Це перша книжка зі славнозвісної епопеї «Темна вежа» про пригоди Роланда, який був лицарем-стрільцем у рідній країні. Через зраду придворного Мартена, що став коханцем його матері, Роланд має вирушити в далекі мандри. Його метою стає пошук Темної вежі, йому необхідно пройти по слідах чоловіка в чорному, який залишає по собі численні смерті. І ось чоловіка в чорному переможено. Чи стала Вежа ближчою хоч на крок?