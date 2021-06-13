Стало відомо чому капітан «Кременя» Андрій Олійник вступив у словесну перепалку з арбітром

Сьогодні, 10:47 Переглядів: 633

«За такі дії в Дніпропетровську гравця відсторонили від футболу назавжди. А тут лише попередження»: капітан «Кременя» Андрій Олійник

Капітан та старожил «Кременя» Андрій Олійник провів останній матч у футболці «синьо-білих». Андрій за «Кремінь» зіграв 18 сезонів з перших днів відродження клубу (з 2003 року). В останньому своєму матчі з «Альянсом» воротар отримав попередження та навіть червону після фінального свистка.

Після гри виникла словесна перепалка з головним арбітром Олександром Афанас’євим. Андрій Олійник пояснив, що вважає на неприйнятне, коли суперник навмисно стрибає на спину футболісту «Кременя», що може завдати непоправно шкоди, в той час арбітр показує лише попередження.

- Чесно кажучи з підготовки до матчу трохи випав і дуже переживав з приводу того, щоб вдало зіграти цей матч.

Вважаю, що гра видалась цікавою для вболівальників, а це найважливіше. І нічия з командою яка прагнула потрапити до 5-ки кращих, вважаю за позитивний результат. Радий, що ми зіграли внічию, хоча спроможні були і перемогти.

Щодо епізоду в кінці матчу - мене обурює наше суддівство. Я не можу стримувати свої емоції коли нашому гравцю стрибають у спину. Навмисно. Величезна небезпека завдати важкої травми і за це гравець суперників отримує лише попередження. За такі дії в Дніпропетровську гравця відсторонили від футболу назавжди. А тут лише попередження.

Звісно я висловив йому свої претензії, що так не робиться на що отримав відповідь, не буду казати яку саме, але за це я мав моральне право дати йому набагато сильніше і щоб він зрозумів як воно коли тобі прагнуть нанести серйозну травму.

Впевнений, що серед цих людей (суддів) величезна кількість алчних, які не цураються нічого, ведуть себе надмірно і їм не можна нічого сказати і зробити. Це неправильно. Всі біди в нашому чемпіонаті саме через них.

Дуже добре, що наш гравець зміг продовжити гру і не зазнав ушкодження. Чесно кажучи це єдиний стримуючий момент був в цьому епізоді. За такі рішення потрібно відстороняти як гравця так і суддю на багато матчів. Мій меседж можливо не всім прийнятний, але якщо ми не зробимо висновків, то футбол перетвориться в комерційну структуру де всі місця будуть розписані в кабінетах.

Я радий що пройшов цей шлях і радий що закінчив його. ПФЛ Forever!!!





Український футболіст отримав довічну дискваліфікацію через жорстокий підкат

У березні цього року Асоціація футболу Дніпропетровської області прийняла рішення щодо епізоду в товариському матчі між юніорською командою Дніпро-1 і томаківським Скоруком. Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Тоді у звичайній ігровій ситуації в центрі поля захисник Скорука Сергій Пінчук стрибнув у футболіста дніпрян Олександра Кілика.

Юному гравцеві в лікарні оставили діагноз: розрив задньої хрестоподібної звязки та імпресійний перелом виступів великогомілкової і стегнової кістки.

Розглянувши додатковий рапорт арбітра того матчу, було вирішено безстроково відсторонити Пінчука від участі в змаганнях під егідою Асоціації футболу Дніпропетровської області. Його дії визнані несумісними зі статусом футболіста і такими, що порушують принципи чесної гри.