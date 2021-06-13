В Україні планують провести інвентаризацію лісів та висадити 1 млрд дерев

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В Україні планують провести інвентаризацію лісів впродовж наступних 4 років, що дасть можливість зрозуміти інформацію про їх кількість та якість у країні. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд підтримав дане рішення. Цьогоріч на відповідні заходи передбачається майже 20 млн грн.

Прем'єр-міністр стверджує, що таку масштабну та комплексну реформу лісової галузі запустили вперше за історію незалежності.

- Дуже активно впроваджуємо цифровізацію, аби знищити всі можливі корупційні фактори. Вже зараз починається бета-тестування двох найбільших послуг лісової галузі у цифровому форматі — отримання лісорубного квитка й сертифіката про походження лісоматеріалів, - зазначає Шмигаль.

У найближчій перспективі уряд має план висадити 1 млрд дерев.

Цілком реальне завдання від Президента України, адже лише торік в Україні, за даними Держлісагентства, було висаджено майже 200 млн молодих дерев, - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прем'єр-міністра.