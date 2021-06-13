У Кременчуці відбувся чемпіонат України серед учнів зі скелелазіння

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На початку літнього сезону змагань зі скелелазіння у Кременчуці відбувся чемпіонат України серед учнів зі скелелазіння. Змагання проходили з 4 до 7 червня у трьох видах: швидкість, складність, багатоборство (загальний залік складність та швидкість). У змаганнях взяли участь спортсмени з Донецької, Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Волинської, Харківської, Луганської, Сумської областей та Києва. Через карантин у цьому році приїхати на змагання змогли близько 200 дітей. Головний суддя змагань Микола Йосипович Побережець - суддя національної категорії, траси для спортсменів підготував Максим Петренко - майстер спорту міжнародного класу зі скелелазіння, двічі чемпіон світу серед молоді, призер чемпіонату світу зі скелелазіння у виді складність.

Змагання на швидкість проходили у двох форматах: для вікової групи 2010-2011 - «Класика», для інших вікових груп - «Стандарт» 10 м з додатковими зачепами. За підсумками виступу вікової групи 2008-2009 Ігор Пічка посів перше місце, у віковій групі 2010-2011 Демид Пічка посів перше місце.

Змагання на складність проходили у два етапи: кваліфікація та фінал. Для вікових груп 2010-2011 і 2008-2009 кваліфікаційний раунд і фінал проходили в один день, а в групах 2007-2006, 2005-2004 05.06.2021 - проходив кваліфікаційний раунд, а 06.06.2021 – фінал. На кваліфікацію було підготовлено 2 траси, за результатами якої відбиралося 10 фіналістів. У фіналі спортсменів чекала 1 траса, з урахуванням часу. За підсумками фіналу Ігор і Демид Пічки зайняли перші місця в своїх вікових групах.

У кінці змагання були підведені результати в багатоборстві, а також командний залік. За підсумками змагань за системою багатоборства (лазіння на швидкість і лазіння на складність) Ігор Пічка і Демид Пічка у своїх вікових групах посіли перше місце.

Ігор і Демид Пічка вчаться в Кременчуцькому спеціалізованому ліцеї №10 «Лінгвіст». До змагань готувалися в школі скелелазіння Jiwa Київ, підготовлені тренерами Михайлом Шалагиним в скелелазних центрах «Цех» та «Spase» м. Києва та в манежі КрНУ ім. М. Остроградського тренером Оленою Євгенівною Бутенко.

Вперше скелелазний стенд в легкоатлетичному манежі КРНУ ім. М. Остроградського запрацював в 2006 році. Тоді це був невеликий кут висотою 10,5 м, де можна було розмістити 6 трас, 2 з яких були траси для швидкості в форматі «Класика». У 2017 році з'явилася можливість розширити скалодром, з'явилися нові площини, зачепи і рельєфи. Так, змагання на швидкість тепер можна проводити на окремому стенді з встановленим нахилом і в двох форматах «Класика» (вікові групи до 12 років) і «Стандарт» (вікові групи від 12 років). Значно розширилися площина і можливості для проведення тренувань і змагань в лазінні на складність, додали секції з карнизами, нависанням і стелею. Це дозволяє, використовуючи різні рельєфи, ставити нові траси, різних рівнів складності, ідентичним європейському рівню. На жаль, в Кременчуці немає боулдерінгу, при наявності якого можна проводити змагання в олімпійському форматі.









Вперше чемпіонат України серед школярів на стенді легкоатлетичного манежу при КрНУ ім. М. Остроградського були в 2015 році. З тих пір щороку Кременчук збирає школярів з усієї України. У 2019 за результатами змагань на нашому стенді сформували команду спортсменів, яка представляла Україну на першому чемпіонаті світу серед школярів і посіла друге місце в командному заліку.

Секція скелелазіння активно працює і розвивається під керівництвом ректора КрНУ, голови відокремленого підрозділу Федерації альпінізму и скелелазіння України в Полтавській області М.В. Загірняка. Проходить модернізація стенду, закупівля нових зачіп, рельєфів, страхувального обладнання. У секції працюють тренера Бутенко О.Є. і Леонтьєва Д.В.

Гордість нашої секції скелелазіння при КрНУ ім. М. Остроградського: Ярослав Ткач - майстер спорту, учасник молодіжних олімпійський ігор в Буенос-Айресі, призер першого чемпіонату світу серед школярів, призер міжнародних змагань зі скелелазіння у виді швидкість, переможець і призер українських змагань зі скелелазіння. А також підростаюче покоління – брати Ігор і Демид Пічки – переможці та призери міжнародних змагань зі скелелазіння серед спортсменів до 14 років, переможці та призери українських змагань зі скелелазіння в своїх вікових групах. Брати Пічки є одними з кращих спортсменів в кожному виді скелелазіння України (лазіння на швидкість, лазіння на складність, боулдерінг, триборство), а також входять до числа лідируючих спортсменів своїх вікових груп в Європі. На даний момент Ігор і Демид є універсальними спортсменами, одночасно розвиваючи навички у всіх трьох видах: лазіння на швидкість, лазіння на складність, боулдерінг. Брати підтримують дружні стосунки зі спортсменами з інших країн, відвідують різні спортивні збори, де обмінюються своїм досвідом і вдосконалять свої навички.

Скелелазіння як самостійний вид спорту включений в програму Олімпійських ігор з 2020. Під час обчислення загальної кількості балів враховуються всі три види: боулдерінг, швидкість, складність. У скелелазінні важливими якостями є витривалість, хороша техніка, вміння концентруватися і швидко приймати рішення, зібраність і організованість, сила, гнучкість і пластика. Труднощі, в порівнянні з іншими видами, вимагають сили волі, максимум тактичної і технічної грамотності, хорошої фізичної підготовки. Тому лазіння на складність - це те, що дозволить вам повною мірою відчути радість подолання і незрівнянний смак перемоги. Скелелазіння є унікальним видом спорту, який дозволяє всебічно розвинути не тільки фізичні, але і розумові здібності людини. Крім скелелазів на стендах, можлива підготовка альпіністів перед серйозними сходженнями, так як сучасний стенд дозволяє змоделювати різні рельєфи і траси всіляких рівнів складності, підготувати і навчити роботі з новим спорядженням.