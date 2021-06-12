Червона для Олійника: «Кремінь» в бою розписав мирову з «Альянсом»

Сьогодні, 12 червня, футболісти «Кременя» провели бойову гру в Сумах проти «Альянсу». Кременчужани боролися до останнього «вигризаючи» кожен клаптик поля. Першим відкрив рахунок у матчі вихованець «Кременя» Денис Галата, проте за кілька хвилин «Альянс» зрівняв з пенальті. Голкіпер «Кременя» Андрій Олійник вгадав кут, але йому не вистачило кількох сантиметрів, щоб врятувати команду. У другому таймі команди продовжили боротьбу, але рахунок на табло так і залишився 1-1.
У компенсований арбітром час Андрій Олійник отримав попередження, а після фінального свистка - червону картку. Емоції на полі не вщухали, що навіть довелося арбітрам покидати поле у супроводі правоохоронців.
«Альянс» - «Кремінь» - 1:1
Голи: Агапов 43 (пен) – Галата 38
«Альянс»: Єфанов, Пікуль, Неплях, Пісний, Герт, Лебеденко, Піднебенной, Ярошенко, Агапов, Сидоренко, Загинайлов. Запасні: Важинський, Богдан, Шевченко, Меженський, Осадчий, Лучик, Шарай, Шпирьонок, Зубков. Головний тренер: Юрій Ярошенко
«Кремінь»: Олійник, Бєлоусов, Курелєх, Сантос, Головко, Мягков, Демченко, Семенов, Бичков, Білоус, Галата. Запасні: Данкович, Мілєсін, Пуди, Молько, Фернандо, Кривенко, Мурашов. В.о. головного тренера: Сергій Свистун
Цей матч став останнім для капітана Андрія Олійника. Він у футболці «Кременя» провів 18 сезонів та зіграв у 227 матчах.
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Верес"
|30
|21
|5
|4
|56-21
|68
|2
|"Чорноморець"
|30
|18
|7
|5
|45-23
|61
|3
|"Металіст 1925"
|30
|16
|8
|6
|36-22
|56
|4
|"Миколаїв"
|30
|15
|8
|7
|49-23
|53
|5
|"Агробізнес"
|30
|15
|7
|8
|46-27
|52
|6
|"Альянс"
|30
|14
|9
|7
|46-31
|51
|7
|"Волинь"
|30
|13
|7
|10
|39-28
|46
|8
|"Оболонь"
|30
|13
|4
|13
|44-35
|43
|9
|"Гірник-Спорт"
|30
|11
|5
|14
|43-45
|38
|10
|"ВПК-Агро"
|30
|11
|4
|15
|30-48
|37
|11
|"Полісся"
|30
|9
|8
|13
|32-37
|35
|12
|"Авангард-СК Краматорськ"
|30
|9
|5
|16
|32-51
|32
|13
|"Нива" Т
|30
|8
|7
|15
|30-50
|31
|14
|"Прикарпаття"
|30
|8
|6
|16
|25-45
|30
|15
|"Кремінь"
|30
|6
|6
|18
|23-50
|24
|16
|"Кристал"
|30
|3
|4
|23
|21-61
|13