Червона для Олійника: «Кремінь» в бою розписав мирову з «Альянсом»

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 238

Сьогодні, 12 червня, футболісти «Кременя» провели бойову гру в Сумах проти «Альянсу». Кременчужани боролися до останнього «вигризаючи» кожен клаптик поля. Першим відкрив рахунок у матчі вихованець «Кременя» Денис Галата, проте за кілька хвилин «Альянс» зрівняв з пенальті. Голкіпер «Кременя» Андрій Олійник вгадав кут, але йому не вистачило кількох сантиметрів, щоб врятувати команду. У другому таймі команди продовжили боротьбу, але рахунок на табло так і залишився 1-1.

У компенсований арбітром час Андрій Олійник отримав попередження, а після фінального свистка - червону картку. Емоції на полі не вщухали, що навіть довелося арбітрам покидати поле у супроводі правоохоронців.

«Альянс» - «Кремінь» - 1:1

Голи: Агапов 43 (пен) – Галата 38

«Альянс»: Єфанов, Пікуль, Неплях, Пісний, Герт, Лебеденко, Піднебенной, Ярошенко, Агапов, Сидоренко, Загинайлов. Запасні: Важинський, Богдан, Шевченко, Меженський, Осадчий, Лучик, Шарай, Шпирьонок, Зубков. Головний тренер: Юрій Ярошенко

«Кремінь»: Олійник, Бєлоусов, Курелєх, Сантос, Головко, Мягков, Демченко, Семенов, Бичков, Білоус, Галата. Запасні: Данкович, Мілєсін, Пуди, Молько, Фернандо, Кривенко, Мурашов. В.о. головного тренера: Сергій Свистун

Цей матч став останнім для капітана Андрія Олійника. Він у футболці «Кременя» провів 18 сезонів та зіграв у 227 матчах.

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Верес" 30 21 5 4 56-21 68 2 "Чорноморець" 30 18 7 5 45-23 61 3 "Металіст 1925" 30 16 8 6 36-22 56 4 "Миколаїв" 30 15 8 7 49-23 53 5 "Агробізнес" 30 15 7 8 46-27 52 6 "Альянс" 30 14 9 7 46-31 51 7 "Волинь" 30 13 7 10 39-28 46 8 "Оболонь" 30 13 4 13 44-35 43 9 "Гірник-Спорт" 30 11 5 14 43-45 38 10 "ВПК-Агро" 30 11 4 15 30-48 37 11 "Полісся" 30 9 8 13 32-37 35 12 "Авангард-СК Краматорськ" 30 9 5 16 32-51 32 13 "Нива" Т 30 8 7 15 30-50 31 14 "Прикарпаття" 30 8 6 16 25-45 30 15 "Кремінь" 30 6 6 18 23-50 24 16 "Кристал" 30 3 4 23 21-61 13





У підсумку «Кремінь» посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці й покидає Першу лігу.